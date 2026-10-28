Nika Kovač udarila po Janševem dogovoru z Izraelci: »Kaj bodo počeli s podatki Slovencev? Takoj ustavite projekt!«

Razkritje dogovora med slovensko vlado in izraelskim podjetjem Dream Security je že sprožilo ostre odzive. Inštitut 8. marec opozarja, da bi lahko podjetje z umetno inteligenco preizkušalo varnostne programe na podatkih slovenskih državljanov. Posebno skrb vzbuja preteklost ustanoviteljev podjetja, ki jih povezujejo z razvpitim vohunskim programom Pegasus. Od vlade zahtevajo takojšnjo ustavitev projekta in javno razkritje vseh podrobnosti.

Slovenska vlada se je znašla pod drobnogledom zaradi dogovora z izraelskim podjetjem Dream Security, ki ga vodi nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz. Kot je 23. oktobra razkril preiskovalni portal Oštro, se je vladni urad za informacijsko varnost julija dogovoril za preizkušanje njihovega orodja Sphere, namenjenega zagotavljanju kibernetske varnosti.

Po navedbah portala naj bi testiranje potekalo v laboratoriju sektorja SIGOV-Cert, in sicer z uporabo anonimiziranih podatkov. Vendar ostaja nejasno, ali se bo preizkus sploh začel in kakšni podatki bi bili dejansko uporabljeni.

»Vlada je sklenila sporazum, ne da bi o tem obvestila javnost«

Na razkritje so se ostro odzvali v Inštitutu 8. marec, kjer vladi očitajo pomanjkanje preglednosti in zahtevajo pojasnila o načrtovanem sodelovanju. »Vlada je, ne da bi o tem obvestila slovensko javnost, sklenila sporazum z izraelskim podjetjem Dream Security, na podlagi katerega podjetju omogoča uporabo podatkov slovenskih državljanov za testiranje njihovih 'varnostnih' programov, ki jih poganja umetna inteligenca,« so zapisali v inštitutu. Poudariti je treba, da za zdaj ni dokazov, da bi podjetje Dream Security že dobilo dostop do osebnih podatkov slovenskih državljanov. Prav tako ni potrjeno, da se je testiranje že začelo.

Podjetje povezano z ustvarjalci razvpitega Pegasusa

Posebno pozornost vzbuja ozadje izraelskega podjetja. Dream Security so ustanovili nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz in posamezniki, ki so bili v preteklosti povezani s podjetjem NSO Group. To je postalo svetovno znano zaradi vohunskega programa Pegasus, ki so ga nekatere države uporabljale za nadzor novinarjev, aktivistov in politikov. Prav te povezave so za Inštitut 8. marec še dodaten razlog za zaskrbljenost.

Štiri zahteve vladi: takoj ustavite projekt!

V Inštitutu 8. marec so pripravili poziv s štirimi zahtevami, s katerimi želijo doseči večjo preglednost dogovora. Takojšnja prekinitev projekta, v okviru katerega bi podjetje Dream Security preizkušalo umetno inteligenco na podatkih slovenskih državljanov. Javno razkritje vseh podrobnosti sporazuma, vključno z navedbo, kateri anonimizirani podatki in kateri državni informacijski sistemi bi bili vključeni. Razkritje vseh sestankov s podjetjem Dream Security ter dogovorov, ki so jih predstavniki države sklenili na teh srečanjih. Jasen odgovor vlade, ali načrtuje nakup vohunskih programov, podobnih Pegasusu, od podjetja Dream Security ali katerega drugega ponudnika.

Slovenska vlada se je znašla pod drobnogledom zaradi dogovora z izraelskim podjetjem Dream Security, ki ga vodi nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz. Na razkritje so se ostro odzvali v Inštitutu 8. marec, kjer vladi očitajo pomanjkanje preglednosti in zahtevajo pojasnila o načrtovanem sodelovanju.FOTO: Uroš Hočevar, Delo

»Slovenska javnost ima pravico vedeti, kaj se dogaja, kaj je vlada obljubila podjetju Dream Security in ali načrtuje tudi nakup vohunske opreme, podobne Pegasusu,« poudarjajo v inštitutu.

Kaj odgovarja Janševa vlada?

Po razkritju portala Oštro so iz vladnega urada za informacijsko varnost pojasnili, da še ne vedo, kdaj oziroma ali se bo testiranje sploh začelo. Iz kabineta predsednika vlade Janeza Janše pa so oktobra zagotovili, da bi morebitno preizkušanje potekalo izključno na testnih podatkih, v izoliranem okolju brez internetne povezave. Tako naj bi preprečili ogrožanje državnih podatkov in informacijskih sistemov. To pojasnilo se razlikuje od navedb v poročilu z julijskega sestanka, kjer je bila predvidena uporaba anonimiziranih podatkov. Kakšni bi bili ti podatki, javnosti za zdaj ni podrobno pojasnjeno.

Kaj se bo zgodilo s podatki Slovencev?

Prav razlika med prvotno omembo anonimiziranih podatkov in poznejšim vladnim pojasnilom o izključno testnih podatkih odpira dodatna vprašanja.

V Inštitutu 8. marec menijo, da mora vlada javnosti predstaviti celotno vsebino dogovora, ne le splošnih zagotovil o varnosti.