Nika Kovač udarila po nasprotnikih: »Avtoritarčki v Sloveniji mi očitajo, da ...«

Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec in ena najbolj izpostavljenih političnih aktivistk pri nas, ki s svojo ekipo stoji za številnimi referendumskimi in zakonodajnimi pobudami, se je na družbenih omrežjih, kot že mnogokrat poprej, odzvala na kritike in napade svojih političnih ter ideoloških nasprotnikov.

Aktivistka je objavo začela z besedami: »Avtoritarčki v Sloveniji mi očitajo, da vodim uspešne in neodvisne organizacije,« ter v nadaljevanju ocenila, da so se očitki na njen račun skozi leta nenehno spreminjali in si po njenem mnenju celo nasprotujejo. Če so jo na začetku označevali za razvajeno in lenobno, kasneje pa za »prisesano na davkoplačevalski denar« – ob čemer Kovačeva izpostavlja, da inštitut ne prejema javnih sredstev –, jo danes po njenih besedah označujejo za »bogato poslovno žensko«. Nasprotnikom sporoča, da jo so jo napadi naučili le sprejemanja same sebe ter da bo v prihodnje naredila vse, da bodo organizacije, ki jih vodi, še večje, finančno močnejše in učinkovitejše. »Fajtamo dalje. In vse skupaj je šele začetek,« je še zapisala.

Zapis je na Facebooku pričakovano sprožil velik odziv njenih sledilcev. Podporniki so v komentarjih izrazili prepričanje, da nasprotniki z napadi ne morejo ustaviti njenega delovanja. V odzivih so jo označili za »nočno moro avtoritarčkom«, izpostavljali pomen boja za javno zdravstvo in pokojnine ter zapisali, da so nanjo ponosni »do lune in nazaj«. Med komentarji so se zvrstile tudi želje po premagovanju političnih nasprotnikov in zapisi, da država potrebuje več takšnih aktivnih posameznikov.