ZA VAREN SPLAV

Nika Kovač v solzah! Takšen je rezultat glasovanja o njeni pobudi

Pot do Bruslja je bila polna zapletov – najprej so jim pred pisarno v Ljubljani prerezali gume, nato so prejeli grožnje ...
Nika Kovač FOTO: Zajem Zaslona Facebook
Nika Kovač FOTO: Zajem Zaslona Facebook
N. P.
 5. 11. 2025 | 11:51
 5. 11. 2025 | 12:26
2:49
V Bruslju je bilo danes napeto in za mnoge zelo čustveno. Vodja Inštituta 8. marec Nika Kovač je s stisnjenimi pestmi v družbi somišljenikov spremljala razglasitev rezultatov glasovanja o pobudi My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira).

Pristojni odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) je namreč s 26 glasovi za in 12 proti podprl pobudo, ki si prizadeva, da bi vsaka ženska v Evropski uniji imela zagotovljen varen in dostopen splav.

Nika Kovač v solzah

Za Kovačevo in njeno ekipo je bil to trenutek velikega olajšanja. Pot do Bruslja je bila polna zapletov – najprej so jim pred pisarno v Ljubljani prerezali gume, nato so prejeli grožnje, med poletom proti Belgiji pa so izvedeli, da zaradi dronov letalo ne bo moglo pristati v Bruslju. Zaradi varnostnih ukrepov so pristali v drugi državi in se šele pozno ponoči prebili do cilja.

Kljub vsem težavam je Nika Kovač ostala optimistična: »Upamo, da bomo dobili prvo zmago v Evropskem parlamentu za svojo pobudo za varen in dostopen splav,« je sporočila pred glasovanjem.

Ob razglasitvi rezultatov je Delov dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič objavil fotografijo uradnega dokumenta, ki prikazuje sprejeto besedilo. V njem odbor FEMM poziva Evropsko komisijo, naj v skladu s pobudo vzpostavi mehanizem, ki državam članicam omogoča prostovoljno vključitev v sistem finančne podpore EU za zagotavljanje varne prekinitve nosečnosti. Države bi tako lahko s pomočjo evropskih sredstev zagotavljale varen in zakonit splav v skladu s svojo zakonodajo – tudi za ženske iz drugih članic, kjer ta možnost še ni dostopna.

Sporočilo Nike Kovač po glasovanju si lahko ogledate spodaj. Počakajte nekaj trenutkov, da se vsebina naloži.

Sledi še eno glasovanje

Na družbenem omrežju Facebook so iz Inštituta 8. marec sporočili: »Dve tretjini sta danes glasovali za varen in dostopen splav. Hvala Renew, Levici, Socialnim demokratom, Zelenim in EPP, ker ste stali z nami. Skupaj smo dokazali, da splav ni tema, ki razdvaja, ampak skupna evropska vrednota.«

FOTO: Leon Vidic
FOTO: Leon Vidic

Za pobudo My Voice, My Choice je to pomemben mejnik, a ne konec poti. Po prvem uspešnem glasovanju bo pobuda zdaj nadaljevala postopek na naslednjih stopnjah evropskega odločanja. Nika Kovač pa je ob razglasitvi čustveno poudarila, da je to zmaga za vse ženske v Evropi in dokaz, da lahko vztrajnost premaga tudi najtrše prepreke.

»To je zmaga solidarnosti in poguma,« so še zapisali iz inštituta.

Nika Kovačsplavglasovanjepravica do splavaEvropski parlamentpravice ženskInštitut 8. marecmy voicemy choicekampanjaEU
