Spor med predsednikom uprave NLB Blažem Brodnjakom in Inštitutom 8. marec se še ne umirja. Potem ko je prvi mož največje slovenske banke ostro odgovoril na očitke o svojem premoženju in družinskem vinogradniškem posestvu v Halozah, je inštitut zdaj postregel z novimi številkami. Po njihovih navedbah naj bi Brodnjakova družina v letih 2024 in 2025 prejela kar 876.915,54 evra kmetijskih subvencij.

»Gospod Brodnjak je bil v svojem odgovoru še dodatno neiskren,« so zapisali v izjavi za javnost in mu očitali, da je pri opisovanju družinskega posestva zamolčal pomemben del zgodbe.

Skoraj 877 tisoč evrov državne in evropske podpore?

Kot smo poročali, se je Brodnjak v soboto odzval na objavo Inštituta 8. marec, ki je izpostavil njegove skoraj 1,8 milijona evrov visoke letne bruto prejemke in vinogradniško posestvo v Halozah. Brodnjak je pojasnil, da imata z bratom v lasti le štiri hektarje zemljišč, preostale površine pa so v lasti države. Poudaril je, da njegova družina v obdelovanje vinogradov vlaga ogromno dela, denarja in odrekanja. V inštitutu opozarjajo na drugo plat zgodbe.

»Verjetno je to 'pozabil' omeniti, ker se ne sklada s sliko odrekanja in nerazumnosti države, ki jo je poskušal ustvariti s svojim zapisom,« so ostri. Ob tem poudarjajo, da ne nasprotujejo prejemanju kmetijskih subvencij, niti ne problematizirajo njihove višine. »Problematično je, da zamolči, da so kmetijske subvencije in vlaganje v razvoj podeželja pomembna vloga države. In zamolči, kako država pomaga njemu in njegovi družini,« pojasnjujejo. Znesek 876.915,54 evra je navedba Inštituta 8. marec, ki je za zdaj nismo mogli neodvisno potrditi v evidencah izplačil.

Tudi na spletni strani posestva omenjajo evropska sredstva

Inštitut se sklicuje tudi na javno dostopne informacije na spletni strani družinskega posestva Familija Estate. Tam je med drugim predstavljena naložba v novo vinsko klet Domačije Familija, katere nosilec je Brodnjakov brat Tine Brodnjak. Projekt vključuje gradnjo vinske kleti, ureditev dovoznih površin ter nakup vinarske opreme in opreme za pasterizacijo sadnih proizvodov.

Na spletni strani je navedena tudi naložba v skladišče in dodatno opremo za predelavo. Obe sta predstavljeni v okviru javnih razpisov za podporo razvoju kmetijskih gospodarstev. Objavljeni opisi tako potrjujejo, da so bili projekti povezani z javnimi podpornimi programi, sami pa ne omogočajo potrditve skupnega zneska, ki ga navaja inštitut.

FOTO: Zajem Zaslona, Spletna Stran

Opravičili so se za napako, a kritike niso umaknili

V Inštitutu 8. marec so se odzvali tudi na Brodnjakovo pojasnilo glede lastništva posestva. Priznali so, da so na podlagi navedb na spletni strani družinskega posestva napačno sklepali o lastništvu vseh približno 20 hektarjev zemljišč. »Za napako se opravičujemo in bomo zapis popravili, tako da bo jasno, da imate v lasti 4 ha, preostalo pa najemate od države,« so sporočili.

Ob tem so zavrnili očitek, da so vinogradniško posestvo izpostavili brez razloga. Poudarjajo, da Brodnjak o njem pogosto govori tudi sam, med drugim ga je omenjal ob razpravah o svojem premoženju.

V inštitutu so razkrili še eno podrobnost. Svoj odgovor na Brodnjakov zapis so mu po njihovih navedbah želeli posredovati neposredno pod njegovo objavo na Facebooku, vendar tega niso mogli storiti. Trdijo namreč, da je Brodnjak profil Inštituta 8. marec blokiral.

FOTO: Zajem Zaslona, Javnipodatki.si

Njihov odziv je sicer precej neposreden. Ob Brodnjakovem javnem spraševanju, ali je glede na svoje premoženje sploh bogat, so mu odgovorili: »Bogati ste, gospod Brodnjak.« Ponovno so izpostavili njegove bruto prejemke v letu 2025, ki so po letnem poročilu NLB znašali 1.797.887 evrov, skupaj z variabilnim nagrajevanjem.

V ozadju spor zaradi socialne kapice

Besedni spopad se odvija pred referendumom 6. decembra, na katerem bodo volivci odločali o interventnem zakonu. Inštitut 8. marec nasprotuje zlasti uvedbi socialne kapice, ki bi po njihovem prepričanju najbolj koristila ljudem z najvišjimi dohodki. Brodnjak po drugi strani zagovarja razbremenitev dela in opozarja na davčno nekonkurenčnost Slovenije. V inštitutu vztrajajo, da bi predlagani ukrepi zmanjšali sredstva, namenjena javnim storitvam, in koristili predvsem najbolje plačanim. Brodnjak pa je v svojem sobotnem zapisu organizaciji očital nerazumevanje slovenskega podeželja ter napovedal, da bo njegov brat zaradi objave svoje dobro ime zaščitil po odvetniški poti.