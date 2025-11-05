Niki Kovač je šlo vse narobe: prerezane gume, grožnje, na letalu pa še en šok (VIDEO)

Danes je dan D za Niko Kovač in njen Inštitut 8. marec. V Bruslju bo namreč potekalo prvo glasovanje o kampanji My Voice, My Choice.

A pot do Belgije je bila za Nikino ekipo vse prej kot lahka. Najprej so jim pred pisarno v Ljubljani prerezali gume, tako da sprva niso vedele, kako bodo sploh prišle do zagrebškega letališča. Kot je Kovačeva sporočila na Facebooku, so nato prejele še grožnje.

Ko so le prišle do letala, so v zraku izvedele, da zaradi dronov ne bodo mogli pristati v Bruslju. Nato so zaradi varnostnih ukrepov pristali v drugi državi. »Sredi noči smo se znašle v Nemčiji, z zavedanjem, da moramo priti do Bruslja.« V času snemanja videa so bile od cilja oddaljene še dobri dve uri.

Nika kljub temu ostaja optimistična in pravi, da verjame, da bo po včerajšnjem groznem dnevu današnji toliko lepši. »Upamo, da bomo dobili prvo zmago v Evropskem parlamentu za našo pobudo za varen in dostopen splav.«

Podrobnosti o dogajanju je Nika sporočila v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):