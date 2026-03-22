Nikin inštitut 8. marec: »Imamo paniko!«, tudi Tina Gaber ni ostala tiho, Janša pa: »Radikalna levica je mobilizirana« (VIDEO)

Na današnjih državnozborskih volitvah je do 16. ure glasovalo 859.909 volivcev, kar je 50,73 odstotka volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila v volilni enoti Kranj, in sicer 52,49-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Postojna, in sicer 48,06-odstotna. Volilni okraj z najvišjo udeležbo je Škofja Loka 2, z najnižjo pa Maribor 4.

A še tik pred koncem glasovanja ob 19. uri so na družbenih omrežjih stranke in nevladne organizacije pozivale volivce k udeležbi.

Tako je denimo Inštitut 8. marec na omrežju X zapisal: »IMAMO PANIKO!!! To bodo najbolj izenačene volitve v zgodovini Slovenije. Nujno pokliči še 2 prijatelja, da gresta volit.«

Tudi soproga predsednika vlade Roberta Goloba Tina Golob Gaber je delila sporočilo oziroma poziv Inštituta Nike Kovač: »Dragi ljudje, zelo verjetno se lahko zgodi, da te volitve izgubimo. To bodo najbolj izenačene volitve do zdaj. Udeležba v mestnih središčih je izjemno nizka in kaže nam slabo.

Nujno vas potrebujemo. Vsakega posebej. Potrebujemo vas, da pokličete še tri prijatelje in jih prepričate, naj se odpravijo na volišče. Potrebujemo vas, da vztrajate. Skupaj smo že večkrat dokazali, da lahko ustavimo širjenje sovraštva. Sedite za telefon in prijateljem pošiljajte sporočila ter vabila na volitve. Ne kaže dobro, a še vedno lahko vse spremenimo.

Vaš Inštitut 8. marec«.

Še pred tem pa je Golobova soproga zapisala: »Če ne veš, koga voliti, oddaj glas v imenu tistih, ki ga nimajo. Ne bo ti žal, obljubim.«

Robert Golob pa je delil več objav Gibanja Svoboda, ki je prav tako tik pred zdajci pozivalo volivce, da naj se udeležijo državnozborskih volitev.

Tudi šef SDS Janez Janša je tik pred zaprtjem volišč pozval: »Vsi, ki imamo Slovenijo v srcu – do zaprtja volišč imamo samo še eno uro in situacija je kritična. Radikalna levica je mobilizirana; v ogromnem številu derejo na volišča. Medtem pa mnogi naši podporniki še vedno počivajo doma. Ne slepite se: če ostanete doma, izbirate še štiri leta takšnega propadanja. Dajete jim moč, da odločajo o vaši prihodnosti. Ne dovolite jim zmagati zaradi vaše neaktivnosti. Vstanite, pojdite na volišča in pripeljite svoje sosede. Zdaj ali nikoli. Glasujte za Slovenijo!«

Svoj poziv je dodal tudi šef SNS Zmago Jelinčič Plemeniti: »Samo še ura je do zaprtja volišč. Če še nisi, pojdi volit, da nam ne ukradejo Slovenije.«