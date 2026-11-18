Predlog občutnega zvišanja obveznega zdravstvenega prispevka je sprožil tudi ostro politično obračunavanje. Tokrat se je na udaru znašla direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, ki sta jo na družbenem omrežju X ostro napadla izvršni direktor televizije Planet TV Uroš Urbanija in vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Oba ji očitata zavajanje javnosti, Godec pa je ob tem s prstom pokazala tudi na Golobovo vlado.

»Ej, kako laže tale @nikakolac iz inštituta @8Marec,« je na omrežju X zapisal nekdanji direktor TV Slovenija Uroš Urbanija. Precej bolj obširna je bila poslanka SDS Jelka Godec, ki je predstavnicam Inštituta 8. marec namenila besede: »Ej, lažnivke.«

Jelka Godec: »Dokaz je gradivo ZZZS«

Godec je prepričana, da je treba razloge za predlagano podražitev zdravstvenega prispevka iskati pri spremembah zdravstvenega zavarovanja, ki jih je sprejela aktualna vlada.

»ZZZS predlaga dvig zaradi izgub na račun preoblikovanja prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja v obvezni prispevek, ki ga je sprejela Golobova vlada z vašo ulično podporo!« je zapisala. Kot dokaz je navedla gradivo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), pripravljeno za peto točko dnevnega reda skupščine zavoda, ki se nanaša na pripravo finančnega načrta za leto 2027.

Prispevek bi lahko poskočil na skoraj 49 evrov

Razlog za burno razpravo je predlog ZZZS, po katerem bi se obvezni zdravstveni prispevek s 1. marcem 2027 zvišal s sedanjih 39,36 evra na 48,60 evra mesečno. To bi pomenilo 9,24 evra več na mesec oziroma 110,88 evra dodatnih stroškov na leto.

Na ZZZS pojasnjujejo, da predlog izhaja iz zahtevnih finančnih razmer. Zdravstvena blagajna naj bi se prihodnje leto soočala s približno 136 milijoni evrov nepokritega primanjkljaja. Predlagano zvišanje pa še ni sprejeto. O njem bo 25. novembra odločala skupščina ZZZS, za izredno zvišanje pa bi bila potrebna tudi sprememba zakona.

Niko Kovač vabijo na soočenje

V razpravi se je pojavil še očitek o izogibanju medijskim soočenjem. Tako je Urbanija navedel, da so Niko Kovač na Planet TV že večkrat vabili, naj se sooči z nasprotnimi argumenti, vendar naj bi se odzivala predvsem na povabila medijev, kjer je po navedbah avtorja vse dogovorjeno vnaprej.

»Nika, tokrat računamo na vas v ponedeljek,« se glasi zaključek sporočila, v katerem je označen tudi novinar Luka Svetina.