Nina je speljala najlepšega gasilca Gašperja (FOTO)

Proti koncu najlepšega meseca maja sta pred oltarjem v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Žužemberku pred župnikom Francem Vidmarjem sklenila zakonsko zvezo inženir strojništva Gašper Jereb in Nina Legan, po poklicu kemijska tehnica. Pred poročno slovesnostjo je zbrane ogrel virtuoz in učitelj harmonike Aleš Smolič, med mašo pa je navdušila pevka Ajda Pušaver.

Zakonca, ki gojita ljubezen že nekaj časa, sta gasilca. Gašper je operativni gasilec v društvu Šmarje - Sap s činom nižji častnik, Nina pa gasilka in mentorica mladih v PGD Dvor. Združuje ju tudi ljubezen do gora in kolesarjenja. Obe društvi sta na veseli dan združili moči, najprej so ju v špalirju pričakali takoj po končani slovesnosti. »Danes smo se zbrali, da vaju pospremimo na življenjsko pot. Za ta dogodek gasilci Šmarja - Sapa žrtvujemo svojega najlepšega gasilca,« je povedal predsednik PGD Šmarje - Sap Janez Pezdirc in okrcal nevesto, da jim je speljala lepotca. »Če želimo v gasilstvu dolgoročno uspešno delo, je izredno pomembno, da pridobimo čim več mladih gasilcev. Podobno je tudi v zakonu. Zato, Gašper in Nina, takoj na delo in poskrbita za podmladek. Pa ne zgolj za trojke kot pri mladinskem kvizu ali orientaciji, ampak kar desetino,« je hudomušno sklenil.

Zato, Gašper in Nina, takoj na delo in poskrbita za podmladek.

Mladoporočenca sta predana gasilstvu. FOTOGRAFIJI: Slavko Mirtič

Poljub na lestvi

Gasilci so mladoporočencema naložili tudi dve nalogi z gašenjem začetnega požara, ki sta se končali s plezanjem in poljubom na lestvi. Sledilo je presenečenje s čudovitim slavolokom vodne zavese pri podružnični šoli na Dvoru, kjer so stotnijo svatov pričakali v špalirju združeni gasilci obeh društev. Ešalon, v katerem so bili poleg veteranov tudi najmlajši Ninini gasilci, je postrojil poveljnik Luka Legan, predsednik društva Aleš Legan pa jima je zaželel srečno in uspešno zakonsko zvezo ter jima predal darilo. Sledili so čestitke, zdravica z žlahtno kapljico in fotografiranje.

»Vesela in ponosna sva, da sva del društev. Sprejem gasilcev nama bo ostal za vedno v najlepšem spominu, saj nama gasilstvo ogromno pomeni. Vesela sva, da so se združili in naju presenetili tako pred cerkvijo kot tudi s špalirjem na Dvoru,« je dejala nevesta. Skupni dom sta si že uredila v njeni rojstni vasi, nad reko Krko, na Jami pri Dvoru. Veselja in presenečenj tega dne še ni bilo konec. V gostilni Pugelj v Ždinji vasi so imeli civilni obred in zabavo do jutranjih ur. Ninini najboljši prijateljici Maruša in Nika sta ju presenetili z nastopom skupine Kvartopirci, njen brat Rok pa je na harmoniki skupaj z ansamblom Pogum zaigral poročni valček. Slavko Mirtič