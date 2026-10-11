Nina Pečar spregovorila o razhodu z Boštjanom Romihom: »Poniževal me je ... Leto in pol najhujše nočne more« (FOTO)

Zveze med znanim televizijskim voditeljem Boštjanom Romihom in glasbenico Nino Pečar je konec. Novico o razhodu je javnosti sporočila Pečarjeva, ki je na Facebooku objavila obsežno in čustveno izpoved o dogajanju v njunem razmerju. Umetnica, ki se poleg igranja violine ukvarja tudi s slikarstvom, fotografijo in tonsko tehniko, je zapisala, da se zanjo končuje izjemno boleče obdobje. Ob tem je na račun nekdanjega partnerja zapisala številne resne očitke, povezane predvsem z domnevnim poniževanjem in razvrednotenjem njenega dela ter osebnosti. »Leto in pol najhujše nočne more se končuje in niti največjemu sovražniku ne želim, da bi se v razmerju počutil tako ponižano, kot sem se jaz v tem. Prišlo je tako daleč, da sem začela razmišljat, kako si vzeti življenje,« je zapisala.

Pečarjeva zatrjuje, da naj bi jo partner med razmerjem večkrat žalil, ji očital neuspešnost in ji dajal občutek, da njeno delo ni vredno spoštovanja. Po njenih navedbah naj bi ji skoraj vsakodnevno govoril, da je lena, neodgovorna, da stvari opravlja površno in da v življenju ne bo ničesar dosegla. Posebej boleče naj bi bilo njegovo domnevno primerjanje njunih karier, saj naj bi poudarjal, da sam sodi med najuspešnejše na svojem področju, medtem ko ona nima kariere, ki bi jo bilo mogoče jemati resno. »Ne bom več dovolila, da mi kdorkoli skoraj dnevno govori stvari, kot da sem na dobri poti, da bom cel lajf luzerka, da sem luzerka, da sem lena, neodgovorna, da vse delam na pol,« je zapisala. Po njenih besedah naj bi ji med drugim dejal tudi, da sam sodi v središče pozornosti in na oder, medtem ko ona po dogodkih zgolj pospravlja kable. Zatrjuje, da naj bi ga bilo zaradi njenega dela celo sram pred sodelavci in znanci.

Nina Pečar, glasbenica; Boštjan Romih, televizijski in radijski voditelj FOTO: Mediaspeed.net

Ni želel njenih portretov

Med dogodki, ki so jo še posebej prizadeli, je izpostavila darilo, ki ga je Romihu pripravila ob njegovem 50. rojstnem dnevu. Zanj je naslikala portrete njegovih treh otrok, vendar naj bi se namesto veselja in hvaležnosti soočila z očitki, da je darilo ustvarila zaradi lastne promocije. Kot je zapisala, naj bi ji dejal, da njenega slikarstva ne spoštuje in da je s portreti njegovih otrok želela doseči, da bi imel njene slike razstavljene na steni. »Hotla si si samo reklamo nardit z mojimi otroki in me prisilit, da mam tvoje slike na steni in prisilit, da sem s tabo,« je navedla njegove domnevne besede. Razkrila je tudi, da je portrete pozneje raztrgala, saj naj bi ji povedal, da jih ne želi obdržati. Fotografije uničenih portretov je priložila tudi svoji javni objavi.

nina pečar FOTO: Boštjan Romih

Njeni očitki se ne nanašajo zgolj na odnos do njenega poklicnega ustvarjanja. Pečarjeva opisuje tudi domnevne ljubosumne izpade, nadzorovanje njenega vedenja in poniževanje v družbi drugih ljudi. Po njenih besedah naj bi jo partner spraševal, za koga se je uredila, zakaj je objela drugega moškega in na koga želi narediti vtis. Zatrjuje, da naj bi ji očital tudi pozne prihode domov zaradi službenih obveznosti ter kritiziral njene prijatelje, ki jih je označeval za neuspešne. Ob tem je zapisala, da naj bi jo poniževal tudi pred drugimi, vključno s svojimi otroki. Med drugim naj bi ji dejal, da je njegovi otroci niso povsem sprejeli, ker naj bi opazili, da ni tako učinkovita in hitra kot njihova mama.

Razmerje poskušala rešiti s terapijo

Po navedbah glasbenice je bilo njuno razmerje zaznamovano tudi s pogostimi prekinitvami in ponovnimi zbližanji. Zatrjuje, da naj bi ji partner približno enkrat tedensko povedal, da jo zapušča oziroma da je nima dovolj rad, nato pa si premislil in za nekaj časa spremenil svoje vedenje. Obenem naj bi ji govoril, da ni prava partnerka zanj, vendar zveze kljub temu ni dokončno prekinil. Pečarjeva pravi, da je dolgo vztrajala, ker je verjela, da lahko težave rešita. Zato naj bi se skupaj odločila tudi za partnersko terapijo, vendar po njenih besedah niti strokovna pomoč ni prinesla želenega izboljšanja. Opisala je celo dogodek, ko naj bi terapevtka med enim od srečanj izgubila potrpljenje in jo vprašala, kdaj bo partnerju končno rekla, naj odide. Kot je dodala, naj bi se terapevtka za izrečeno pozneje večkrat opravičila.

nina pečar Boštjan Romih FOTO: Osebni Arhiv

Pečarjeva je v izpovedi priznala tudi svoje odzive med prepiri. Navedla je, da je nekajkrat močno povzdignila glas in partnerju očitala, da njegovo vedenje ni sprejemljivo, vendar poudarja, da je večino časa jokala in ga prosila, naj jo neha poniževati. Prepričana je, da je bila kljub težavam podporna partnerka, ki mu je stala ob strani, pomagala pri njegovih projektih, skrbela za njegovega psa in se trudila vzpostaviti dober odnos z njegovimi tremi otroki. V zapisu je omenila tudi njegovo nekdanjo ženo Laro Romih, ki ji prav tako očita ponižujoč odnos. Ob tem je poudarila, da sta se Romih in nekdanja žena razšla že več let pred začetkom njunega razmerja.

Zakaj se je odločila spregovoriti?

Boštjan Romih je bil pred razmerjem s Pečarjevo dolga leta poročen z arhitektko Laro Romih, s katero ima tri otroke. Njuno razhajanje je v javnosti odmevalo leta 2024, pozneje pa se je voditelj zbližal z Nino Pečar. Par se je skupaj pojavljal tudi na javnih dogodkih, med drugim na premieri Romihove monokomedije Pasja komedija, pri kateri je sodelovala tudi Pečarjeva. Čeprav sta bila v javnosti videti povezana, o zasebnosti nista veliko govorila. Pečarjeva je zdaj pojasnila, da je bil razlog za njuno zadržanost po njenem prav dogajanje v razmerju. »Zakaj nisva pristala v vsem tem času niti na en intervju? Zato. Dovolj imam skrivanja, dovolj imam tega, da hodim s sklonjeno glavo po svetu in se čutim nevredno, da imam sploh kak projekt,« je zapisala.

Pojasnila je, da se za javno izpoved ni odločila zgolj zaradi konca zveze, temveč tudi zato, ker ne želi več molčati o psihičnem nasilju, ki ga po lastnih besedah ni doživela prvič. Kot je razkrila, je bila že v enem od prejšnjih razmerij deležna psihičnega in fizičnega nasilja, vendar je takrat partnerjevo vedenje opravičevala in o dogajanju molčala. Tokrat želi, kot pravi, prekiniti ta vzorec in jasno postaviti meje. »Dovolj imam tega, da je to že druga veza, kjer sem fasala psihično (in prej tudi fizično) nasilje. In sem bila vedno tiho. Vedno zagovarjala,« je zapisala. Dodala je, da se zaveda, da bi morala iz razmerja oditi že prej, vendar je bilo to težko, saj je pri partnerju videla tudi njegove dobre plati. »Težko je, ko vidiš obe plati nekoga in je ena čudovita, druga pa grozljiva,« je pojasnila.

Boštjan Romih in Nina Pečar. FOTO: Mediaspeed.net

Svojo izpoved je sklenila z neposrednim sporočilom nekdanjemu partnerju. »Boštjan, tebi pa samo to: Prosim z naslednjo žensko ravnaj bolje kot z mano, ker si takega psihičnega nasilja nihče ne zasluži,« je zapisala in mu kljub vsemu izrekla hvaležnost za lepe trenutke. Ob tem je napovedala novo življenjsko poglavje, v katerem želi ponovno pridobiti samozavest in živeti brez občutka manjvrednosti. »Začenjam nov lajf, bolj iskren, bolj odprt. Sem človek, imam napake, ne naredim vsega popolno, se pa trudim in poskušam biti poštena in delovna,« je zaključila.