  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KATOLIŠKA VERA

Niso vsi debeli, tečni in plešasti

Martin Golob mladim razkril, kako je z videom čez noč postal spletna senzacija. Mladi v veri iščejo oporo, skupnost in nekaj trdnega.
Že 45 let FOTOgrafije: Drago Perko

Že 45 let FOTOgrafije: Drago Perko

Prišli so z Madagaskarja, da bodo duhovniki v Sloveniji.

Prišli so z Madagaskarja, da bodo duhovniki v Sloveniji.

Trojica iz Grosuplja, Neja je prišla prvič.

Trojica iz Grosuplja, Neja je prišla prvič.

Druženja ni manjkalo.

Druženja ni manjkalo.

Organizatorji so tudi ob podpori 200 prostovoljcev pripravili bogat program.

Organizatorji so tudi ob podpori 200 prostovoljcev pripravili bogat program.

Stična je bila Slovenija v malem.

Stična je bila Slovenija v malem.

Škofa sta prisluhnila mladim.

Škofa sta prisluhnila mladim.

Martin Golob ostaja prvi zvezdnik med duhovniki.

Martin Golob ostaja prvi zvezdnik med duhovniki.

Pozorno so ga poslušali.

Pozorno so ga poslušali.

Že 45 let FOTOgrafije: Drago Perko
Prišli so z Madagaskarja, da bodo duhovniki v Sloveniji.
Trojica iz Grosuplja, Neja je prišla prvič.
Druženja ni manjkalo.
Organizatorji so tudi ob podpori 200 prostovoljcev pripravili bogat program.
Stična je bila Slovenija v malem.
Škofa sta prisluhnila mladim.
Martin Golob ostaja prvi zvezdnik med duhovniki.
Pozorno so ga poslušali.
Drago Perko
 27. 9. 2026 | 08:00
7:38
A+A-

»Leta 2018 sem začel postajati bolj prepoznaven na družbenih omrežjih. Za Založbo Družina in portal Aleteia sem začel objavljati vloge, saj so me ves čas prosili. Gledal sem vloge, ki so jih objavljali prej, in videl, da jih gleda približno 400 ali 500 ljudi na YouTubu. Rekel sem si: »Okej, za teh 500 ogledov se pa ne bom kaj dosti sekiral.« Vzel sem mobilni telefon in posnel vlog z naslovom Ali so res vsi duhovniki debeli, tečni in plešasti,« je župnik Martin Golob nagovoril mlade na delavnici Več kot lajki.

Bil je eden od 30 predavateljev v cistercijanskem samostanu v Stični, kjer se je na 45. festivalu Stična mladih zbralo 5600 mladih iz vse Slovenije, med njimi tudi več kot 200 prostovoljcev. Letošnje srečanje je potekalo pod geslom Vžgi srce. »Ni me bilo strah izpostaviti, da sem duhovnik. To pa nikoli. Nikoli me ni bilo sram, da sem veren. Ampak tisti vlog je potem čez noč postal viralen. Ogromno ljudi ga je gledalo. Mislim, da ima še danes okoli 80.000 ogledov ali še več. Prišlo je ogromno različnih mnenj, ogromno komentarjev, povsod so me citirali. Malo sem se sekiral: O moj Bog, kaj sem zdaj naredil? Kaj sem zdaj rekel?« se je Martin še enkrat ozrl na svojo izkušnjo, mladim pa jasno povedal, zakaj je tako aktiven na družbenih omrežjih.

5600 MLADIH IZ VSE

Slovenije se je zbralo, med njimi več kot 200 prostovoljcev.

»Ne uporabljam jih zato, da bi tam govoril o sebi ali da bi sebe hotel na neki način objavljati oziroma izpostavljati. Želim predvsem oznanjati neko vsebino ali pa ljudi kdaj razveseliti s kakšnim smehom. Cilj mojega dela na družbenih omrežjih je pravzaprav ta, da Božja beseda, misel o Bogu, misel o duhovništvu ali misel o življenju pride do vas oziroma na vaš telefon,« je dodal Golob, ki mu je po predavanju v roke segel tudi novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

Trojica iz Grosuplja, Neja je prišla prvič.
Trojica iz Grosuplja, Neja je prišla prvič.

Oporna točka

»Tukaj sem bil že večkrat, že na zgodnjih srečanjih v Stični. Kar mi je ostalo v spominu in kar je po mojem pomembno tudi danes, je predvsem druženje. Skupaj smo bili že na poti, na vlaku. Peš smo hodili od železniške postaje. Pomembno je, da se srečamo, da drug drugega podpremo, da smo skupaj,« se je svoje mladosti spomnil dr. Saje, ki je minulo soboto z murskosoboškim škofom dr. Janezom Kozincem odgovarjal za vprašanja mladih na eni od delavnic. »Zakaj je raziskava pokazala, da je vera postala spet bolj zanimiva in da se več mladih odloča za bolj dejavno življenje po veri ter bolj radikalno vero? Mislim, da zato, ker smo priča razvrednotenju trdnih vrednot. Danes je vse nekako relativno. Vse je stvar občutkov, kaj komu paše, kaj se komu zdi. Mladi pa čutijo, da potrebujejo neko oporno točko, nekaj trdnega, nekaj, k čemur se lahko vračajo. In vera zagotovo to je,« je dodal dr. Saje, ki verjame, da bodo prišli časi, ko bo tudi več duhovnikov.

»Pomembno je, da se srečamo, da drug drugega podpremo, da smo skupaj.«

Številni so soboto preživeli v Stični. »Ko vidimo toliko ljudi v Stični, je jasno, da je Cerkev živa. To je prihodnost Cerkve. Letošnja tema je bila Vžgi srce, tudi mi smo to naredili in smo šli z Madagaskarja v misijon v Slovenijo,« je v imenu četverice bogoslovcev za Slovenske novice povedal Anthony, ki že tri leta in pol biva v Sloveniji, so člani Misijonske družbe – lazaristov in študirajo na Teološki fakulteti v Ljubljani. »Šesto leto smo tu, vsako leto gremo, ker je fajn, pa tudi naš župnik Martin Golob nas je spodbudil,« je povedala Lara iz Grosuplja, družbo sta ji delali Eva in Neja. »Pridemo vsako leto, ker je vedno dober vajb,« je dodala Eva. Neja pa je priznala, da je prišla na vabilo prvih dveh letos prvič. »Veliko mladih se nas je zbralo, to je lepa priložnost za druženje,« ni obžalovala, da je prišla.

Druženja ni manjkalo.
Druženja ni manjkalo.

Festival je mlade vabil, da presežejo površne podobe ljubezni in se odprejo zgledu Kristusove darovanjske ljubezni. Vsebina srečanja se je opirala na svetopisemski odlomek iz Prvega Janezovega pisma, ki govori o tem, da ljubezen izvira iz Boga in da nas je on prvi vzljubil. Ob plamenu Njegove ljubezni se lahko vžge tudi naše srce in gori za druge. »Jezus nam želi dati smer, da bi svoje moči, čas in talente živeli na način ljubezni. In nikoli sami – ampak vedno vsaj skupaj z njim,« je med sveto mašo v pridigi mlade nagovoril murskosoboški škof msgr. dr. Janez Kozinc. Sledilo je popoldansko festivalsko dogajanje, mladi so izbirali med številnimi delavnicami, spremljali dogajanje na malem odru in športni turnir ter se srečali z različnimi organizacijami. V cerkvi so popoldne potekali adoracija, sveta spoved, rožni venec in taizéjska molitev.

Srečanje sta letos obogatila tudi dva gosta iz tujine. Ameriški dominikanec p. Gregory Pine je spregovoril o moči in namenu naših besed ter o tem, kako lahko govor postane orodje resnice, prijateljstva in ljubezni, Luka Klarica, hrvaški duhovnik in nekdanji košarkar, pa je z mladimi delil svojo življenjsko zgodbo ter spregovoril o poti od košarkarskih igrišč, kjer je igral tudi na visoki ravni, do globljega srečanja z Bogom in odločitve za duhovniški poklic. Festivalski dan se je zaključil z večernim koncertom skupin Rapha Worship in Zoé.

Koordinacija tako velike skupine prostovoljcev je eden največjih organizacijskih izzivov, saj mnogi šele pridobivajo resnejše delovne izkušnje.

Stična je bila Slovenija v malem.
Stična je bila Slovenija v malem.

Tri kreposti

»Zame je Stična prostor, kjer se mladi lahko srečamo. Drug z drugim, predvsem pa z Gospodom. To je prostor, kjer je mlad človek, ki mogoče celo leto vero živi sam v svoji sobi, tukaj soočen s spoznanjem, da v tem ni sam. Tukaj nas je 5000 zbranih tudi z namenom, da ljubimo Kristusa, da smo njegovi. In to je tako lepo sporočilo, ki opogumlja vsakega, da potem to nadaljuje tudi po Stični in vse leto,« je vtise strnil koordinator Stične mladih Klemen Kraševec, zadovoljen z veliko udeležbo mladih. Posebej je poudaril vlogo več kot 200 prostovoljcev, ki skupaj soustvarjajo festival Mladi za mlade. Prav koordinacija tako velike skupine prostovoljcev je po njegovih besedah eden največjih organizacijskih izzivov, saj mnogi med njimi šele pridobivajo prve resnejše delovne izkušnje.

Kraševec Stično mladih kot koordinator vodi drugo leto, prej pa je bil tudi sam prostovoljec, zato festival dobro pozna z različnih zornih kotov. To mu pomaga pri delu z mladimi prostovoljci, pri katerem se mu zdi pomembno, da se počutijo slišane in da imajo občutek, da festival soustvarjajo. »Ko smo vse skupaj ustvarjali, smo sledili nekemu strateškemu načrtu, da obdelamo tri božje oziroma teološke kreposti: vero, upanje in ljubezen. Vsaki od teh kreposti smo posvetili eno leto in zdaj smo na koncu tega triletnega cikla. Letos je na vrsto prišla božja ljubezen, ki se je izlila do nas,« je svoje vtise strnil Janez Meglen, duhovni spremljevalec festivala. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

veraduhovnikMartin GolobmladiStičnaAndrej SajeJanez KozincKlemen Kraševecdružbena omrežjacerkev
ZADNJE NOVICE
09:49
Novice  |  Kronika  |  Doma
JE VAŠE?

Rop, drzna tatvina in vlomi: policija išče lastnike ur in nakita v Ljubljani (FOTO)

Preiskovalni sodnik za osumljenca odredil pripor. Policija išče tatu, ki je iz blagajne ukradel denar.
27. 9. 2026 | 09:49
09:32
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
PRIHODNOST DRUŽBE

Branje je slovenska šibka točka

PISA 2025 kaže hud padec bralne pismenosti slovenskih 15-letnikov, ki vse težje razumejo besedila. Branje na recept je pobuda, ki želi obrniti ta trend in otrokom približati branje že v zgodnjem otroštvu. Bomo Slovenci vendarle spet začeli brati?
Lovro Kastelic27. 9. 2026 | 09:32
09:17
Novice  |  Slovenija
OKTOBRSKI REFERENDUMI

Bomo ukinili RTV-prispevek in vzeli tujcem volilno pravico? Takšni so rezultati javnomnenjske raziskave

Razlike med posameznimi vprašanji ter deležih še neopredeljenih volivcev se precej razlikujejo.
27. 9. 2026 | 09:17
09:00
Bulvar  |  Suzy
NOV POMEN

Iza in Anej Piletič: Isti kraj, druga zgodba (Suzy)

V pogledih mladih staršev je več miru, zrelosti in predanosti, ki jo prinese novo življenjsko poglavje.
27. 9. 2026 | 09:00
08:46
Bulvar  |  Tuji trači
NOVO POGLAVJE

Zaljubljena Lindsey Vonn: očaral jo je enajst let mlajši smučar

Lindsey Vonn je novo zvezo s francoskim alpskim smučarjem Matthieujem Bailetom dolgo skrivala pred javnostjo.
27. 9. 2026 | 08:46
08:30
Lifestyle  |  Polet
VADIMO VEČ

Koliko gibanja za zdravo srce? Nova raziskava preseneča z veliko višjo številko

Sporočilo za večino ljudi je zato precej preprosto: 150 minut gibanja na teden je pomemben cilj, vendar ni zgornja meja.
Miroslav Cvjetičanin27. 9. 2026 | 08:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

To je novost pri skrbi za zobe

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MITI O INVESTIRANJU

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

To je novost pri skrbi za zobe

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MITI O INVESTIRANJU

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Pri Windowsih vas tokrat lahko preseneti račun

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
17. 9. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Preden račun iz trgovine zmečkate, ga fotografirajte

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
25. 9. 2026 | 08:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Za vlaganje nimate dovolj denarja? Začnete lahko že s 50 evri

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljubljana ta konec tedna v pričakovanju pestrega dogajanja

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA PRIHODNOST

Slovenske železnice razkrivajo novosti

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice18. 9. 2026 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLN TANK

Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
Promo Slovenske novice23. 9. 2026 | 13:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Kam v soboto zvečer?

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

»Včasih je dovolj en telefonski klic« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ZLATI MEDALJI

Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

»Ne razumem, zakaj so dopustili, da so izgubili četrtino sredstev« (video)

Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
22. 9. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
17. 9. 2026 | 14:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Naprava, ki omogoča več zbranosti

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

Je njej res hladneje kot njemu?

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
GIBANJE

»Tina, ti si zmožna več.« Stavek, ki ga ni nikoli pozabila (video)

Šport je odkrila šele nekaj let pred upokojitvijo. Potem je prišla prva tekma z izposojenim kolesom, svetovni naslov, hud padec in spoznanje, da si življenja brez gibanja ne predstavlja več.
23. 9. 2026 | 11:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA BLIŽNJEGA

Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

»Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
Promo Slovenske novice24. 9. 2026 | 09:28
Promo
Razno
ZAVARUJ

Ključi prvega stanovanja v roki. Kaj te čaka zdaj?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GROŽNJE

S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
24. 9. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

V osmih tednih do konkretnih rezultatov

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljudje že govorijo, kaj se bo ta konec tedna dogajalo v prestolnici

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Vaš sosed kupuje dražjo elektriko, a zanjo plača manj. Kako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Polet
ARHITEKTURA SLOVENIJE

Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Resnica je, da prenova skoraj vedno stane več kot pričakovano

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBOVALNE VERIGE

Kaj se dogaja v Zalogu

Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREHITRO

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti« (video)

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
24. 9. 2026 | 07:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki