Niste očistili snega z avtomobila? Dobite lahko kazen, in to ne majhno

Zimska jutra, kot je današnje, mnogim voznikom prinašajo isti prizor: avtomobil, prekrit s snegom. V naglici mnogi pogosto očistijo le majhen del vetrobranskega stekla in se odpeljejo, vendar je takšna poteza po zakonu kazniva. Za avtomobil, ki ga ne očistite snega, je predpisana kazen 200 evrov. Vozilo je treba dobro očistiti, ne le zaradi denarnih kazni, ampak predvsem zaradi varnosti vseh udeležencev v prometu.

Kaj pravi zakon?

V skladu z Zakonom o varnosti prometa na cestah je voznik dolžan pred začetkom vožnje odstraniti ves sneg in led z vozila. To ne velja le za vetrobransko steklo, temveč za vse steklene površine, vzvratna ogledala, luči in registrske tablice. Če te obveznosti ne upoštevate, vas lahko policija kaznuje z denarno kaznijo.

»Pooblaščena uradna oseba prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če je na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista.«

Posebej pomembno je temeljito očistiti streho avtomobila. Razlog ni estetski, temveč izključno varnostni. Pri nenadnem zaviranju lahko večja količina snega s strehe zdrsne na vetrobransko steklo in vozniku povsem zakrije pogled.

Po drugi strani lahko pri pospeševanju ali večjih hitrostih kosi snega in ledu odletijo z vozila ter zadenejo avtomobil za vami, ovirajo voznika ali celo povzročijo škodo. Vožnja z le delno očiščenimi stekli drastično zmanjša vidno polje, pri sodobnih avtomobilih pa neočiščeni senzorji in kamere ne delujejo pravilno. Zato policija vsako zimo poziva voznike, naj očistijo celotno vozilo – streho, pokrov motorja, prtljažnik, luči in registrske tablice.

Ne pozabite na zimsko opremo

V zimskih razmerah na cestah je poleg čistega vozila obvezna tudi zimska oprema. Vožnja brez ustreznih zimskih pnevmatik ali snežnih verig se prav tako kaznuje, policija pa lahko vozilo tudi izloči iz prometa. Kazen za neopremljenost z zimsko opremo je 40 evrov, bodo policisti voznika vozila brez zimske opreme kaznovali s kar 500 evri kazni, če bo vozilo zaradi tega obstalo na cesti in oviralo promet.

