Niste prepričani, do kdaj vam po novem velja vinjeta? Objavili so pregledno tabelo

Uporabnikom avtocest, ki se jim z decembrom izteče letna e-vinjeta, še ni treba hiteti z nakupom nove. Tistim, ki bodo vključno s ponedeljkom še veljale, se namreč veljavnost podaljšuje za štiri mesece. Letne e-vinjete, ki bodo začele veljati 2. decembra ali kasneje, pa bodo še naprej veljale 12 mesecev. Podaljšanje bo Dars izvedel samodejno. Podaljšanje velja za vse letne e-vinjete z veljavnostjo na dan 1. december 2025, ne glede na cestninski razred ali državo registracije vozila.

Uporabniki, katerih letna vinjeta poteče do vključno 30. novembra, morajo za nadaljnjo uporabo avtocestnega omrežja kupiti novo elektronsko vinjeto. Če bo nova letna vinjeta začela veljati do vključno 1. decembra letos, se bo njena veljavnost prav tako samodejno podaljšala za štiri mesece. Letne elektronske vinjete, ki bodo imele začetek veljavnosti 2. decembra letos ali kasneje, bodo veljale 12 mesecev, kot je to veljalo do sedaj, so danes v sporočilu za javnost spomnili na Darsu.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Če vaša letna elektronska vinjeta poteče do vključno 30. novembra 2025, boste morali za uporabo avtocestnega omrežja kupiti novo elektronsko vinjeto. Če bo nova letna elektronska vinjeta začela veljati do vključno 1. decembra 2025, se bo novi letni elektronski vinjeti veljavnost samodejno podaljšala za 4 mesece.

Veljavnost letne vinjete je mogoče preveriti na spletni strani Darsa, za pomoč pri uporabi spletne trgovine e-vinjet ali pri nastavitvi opomnikov o poteku veljavnosti e-vinjete pa se lahko uporabniki kadar koli obrnejo na klicni center Darsa, ki je na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu, še navaja Dars.