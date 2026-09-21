Vandali oskrunili 150 grobov! Tarča zlikovcev pokopališča v občini Šentjernej (FOTO)

SRAMOTNO

Nepridipravi v noči ali dveh kradli in uničevali na treh pokopališčih Šentjernejskega polja.

»Kak človek lahko stori kaj takšnega? Le tak, ki nima srca! Kaj so mrtvi komu naredili, da še tu nimajo miru?!« je ob pogledu na razdejanje na družinskem grobu dejala starejša Šentjernejčanka. Prinesla je šopek rož, da bi jih položila v vazo, kjer počivajo njeni starši in mož. A vaze ni bilo več. Niti ne večne lučke. Pogled na bližnje grobove je ponudil enako sliko; v eni od sredinskih vrst osrednjega pokopališča v občini Šentjernej skoraj ni bilo groba, ki ni bil poškodovan – ukradeni so bili vaze, kipci in lučke, tisti iz barvnih kovin. Prva vest, da so bili na delu kriminalci, je prišla ...