Niti neprijaznemu vremenu ni uspelo pretrgati večletne tradicije (FOTO)

»Čeprav je danes 13. potop po vrsti, naj bo ta srečen za vse nas,« je zbranim na tradicionalnem, 13. potopu penin zapored v pristanu Savus na obrežju reke Save v Radečah, ki leži na koti 91 metrov, na višini 833 metrov in se izliva na 67 metrih, radeški župan Tomaž Režun prisotnim razkril nekaj zanimivih številk, ki zaznamujejo reko, dolgo 947 kilometrov, od katerih jih 221 teče po razgibani Sloveniji. Prav takšna, razgibana, pa zna biti tudi Sava.

Upam, da se ta naša svetloba in ta sreča dotakne tistih v Bruslju, Washingtonu, Kijevu in Moskvi.

Številki 13 se je posvetil tudi priznani sevniški enolog Zdravko Mastnak in zbranim dejal, da je ta številka zagotovo srečna. »Ne nazadnje je Celje kot nam najbližje mesto na 13. mestu v konferenčni ligi in bo igralo za svoj veliki gral v pomladnem delu evropskega nogometnega dogajanja,« je v tradicijo vpletel nekaj športne zanesenosti, zatem pa se posvetil vinu, naravi in tradiciji. Ob tem ni zaobšel razmer po svetu. »Z letošnjim že 13. potopom penine, ko reki Savi v nedrje na zorenje izročamo novih 300 steklenic penine Savus letnika 2022, sporočamo srečno in svetlo stvar in upam, da se ta naša svetloba in ta sreča dotakneta tistih v Bruslju, Washingtonu, Kijevu in Moskvi. Naj jih razsvetli svetloba za razum, pamet, normalnost in umirjenost na tem svetu. Radeče imajo to srečo, da nosijo zvezdo vsega naštetega, kar manjka tem silnim velikim vodjem sveta,« je dejal Mastnak in, kakopak, požel aplavz vseh zbranih ob nabrežju Save v Radečah.

Zdravko Mastnak, priznani enolog, se je poigral s številko 13, ki da prinaša srečo. FOTO: Doroteja Jazbec

Pri tem je izrazil zahvalo domačinu, aktualnemu ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu, saj je prav on tisti, ki je pred 13 leti, ko so v Radečah začeli graditi leseni pomol za turistični splav ob reki Savi ter urejati rekreacijsko in sprejemno središče Savus, dal pobudo Mastnaku za potop penin. In tudi letos so zorenju v Savi, ki bo trajalo do junija prihodnje leto, prepustili 300 steklenic penine, na katerih reka v tem času pusti sled. Penina zori na konstantni temperaturi reke, ki znaša okoli 14 stopinj Celzija, zato v notranjosti pridobi dodatno mehkobo in svojevrsten okus, na steklenicah pa pusti pečat rečnega toka z vsemi usedlinami. Kot je na dogodku dejala Regina Jakšič iz KTRC Radeče, narava ni samoumevna, temveč je dediščina in odgovornost: »Narava nam daje prostor za življenje, ustvarjanje in umik. V zameno od nas zahteva spoštovanje in zavedanje, da smo ljudje odvisni od nje. V času hitrega napredka in nenehnih sprememb se pogosto pozabimo poslušati, a narava ves čas govori in nas vabi k ravnovesju.«

300 steklenic penine bo v vodi zorelo vse do junija 2026.

Letos so se pri potopu penin, potopijo jih v posebni košari s pomočjo avtodvigala, enologu Mastnaku, ministru Hanu in županu Režunu pridružili Franc Frelih iz Vinske kleti Mastnak & Frelih, radeški podžupan Janez Prešiček ter generalna direktorica direktorata za turizem Dubravka Kalin. »Ta dogodek ni samoumeven, nastal je iz preproste ideje, ki je temeljila na zaupanju, sodelovanju in spoštovanju. Penina, ki zori v reki, zori počasi, potrpežljivo, pri stalni temperaturi. V sebi nosi sporočilo – dobre stvari potrebujejo čas in ljudi, ki verjamejo vanje,« je zbranim dejal minister Han. Sicer pa vsem, ki se na predbožični dan zberejo ob Savi, ponudijo v pokušino penino Valvasor Savus, suho peneče se vino, pridelano po klasični metodi sekundarne fermentacije iz skrbno izbranega grozdja sort chardonnay in laški rizling. Večina steklenic omenjene penine je namenjena za protokolarna darila. Letošnji dogodek je z glasbeno točko popestrila domačinka, pevka Ema Petavar.

Delo so opravili (od leve) Zdravko Mastnak, Matjaž Han, Tomaž Režun, Franc Frelih, Dubravka Kalin in Janez Prešiček. FOTO: Doroteja Jazbec

Sledilo je druženje ob kuhanem pršutu in dobri kapljici. FOTO: Doroteja Jazbec

Penine Savus Valvasor, ki zorijo v reki Savi, so večinoma namenjene za protokolarna darila. FOTO: Doroteja Jazbec

Zapela je domačinka Ema Petavar. FOTO: Doroteja Jazbec

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je bil tisti, ki je dal idejo za potop. FOTO: Doroteja Jazbec