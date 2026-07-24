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ŽALOSTNA VEST

Njegov odhod je pretresel Šentrupert, župan se je poslovil z ganljivimi besedami

Umrl je eden najpomembnejših slovenskih gerontologov dr. Jože Ramovš.
Fotografija je simbolična. FOTO: Rafa Jodar, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Rafa Jodar, Getty Images
A. G.
 24. 7. 2026 | 08:29
 24. 7. 2026 | 08:30
2:49
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Slovenijo je pretresla vest o smrti dr. Jožeta Ramovša, enega najvidnejših slovenskih strokovnjakov za staranje, medgeneracijsko sožitje in socialno delo. Bil je častni občan Občine Šentrupert, žalostno novico pa je na družbenem omrežju Facebook sporočil župan Tomaž Ramovš»Odšel je izjemen človek, vrhunski strokovnjak, mislec in humanist, ki je svoje življenje posvetil ljudem. S svojim znanjem, modrostjo in neizmernim čutom za sočloveka je zaznamoval številna življenja ter pustil neizbrisen pečat v slovenski družbi,« je zapisal župan.

Poudaril je, da je bil dr. Ramovš za občino mnogo več kot njen častni občan. »Bil je ponosen Šentrupertčan, ki svojih korenin ni nikoli pozabil. S svojim delom, življenjskimi vrednotami in predanostjo skupnemu dobremu je ostal zgled vsem generacijam.«

Dr. Jože Ramovš se je rodil 13. aprila 1947. Bil je antropolog, socialni delavec, logoterapevt in publicist, več kot štiri desetletja pa je posvetil raziskovanju kakovostnega staranja, medgeneracijskih odnosov, zasvojenosti in razvoja skupnostnih programov za starejše. Vodil je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje ter predaval doma in v tujini. Objavil je številne strokovne in poljudne knjige, med najbolj znanimi pa je obsežno delo Kakovostna starost, ki velja za eno temeljnih slovenskih del s področja socialne gerontologije.

Občutek žalosti spremlja tudi globoka hvaležnost

V javnosti je pogosto opozarjal na pomen dostojanstvenega staranja, medgeneracijske povezanosti in medsebojne solidarnosti. Tudi v zadnjih letih je ostajal dejaven kot predavatelj, avtor in sogovornik v razpravah o družbenih vprašanjih, zlasti o staranju prebivalstva in položaju starejših. Ob smrti svojega častnega občana je župan zapisal, da njihov občutek žalosti spremlja tudi globoka hvaležnost.

Jože Ramovš FOTO: Jože Suhadolnik
Jože Ramovš FOTO: Jože Suhadolnik

»Njegov odhod nas navdaja z žalostjo, hkrati pa z globoko hvaležnostjo, da smo ga poznali in da je bil del naše skupnosti. Njegova dediščina bo živela v ljudeh, ki jih je navdihoval, učil in jim pomagal živeti dostojno, solidarno in povezano.« V imenu Občine Šentrupert, občinskega sveta ter vseh občank in občanov je družini, svojcem, prijateljem in vsem, ki so dr. Jožeta Ramovša spoštovali in cenili, izrekel iskreno sožalje. »Počivajte v miru, dr. Jože Ramovš. Spomin na vas bo ostal trajen del naše skupnosti,« je sklenil župan.

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smrtslovoŠentrupertDr. Jože Ramovš
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