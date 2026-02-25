Njuni izdelki dišijo tudi čez mejo

Mlada prevzemnika sta od tašče prevzela manjšo kmetijo in uspelo jima je. Ker je njuno vodilo kakovost, so naročila za velikonočne šunke že oddana.
Sveže prosene, ajdove in krvave krvavice ter sočne pečenice
Boštjan Hanžel je s partnerico Mihaelo Vogrinčič leta 2012 v Gerlincih na Goričkem od tašče prevzel manjšo kmetijo na štirih hektarjih zemlje. Oba sta inženirja živilske tehnologije, pred tem je Boštjan delal kot mesar in vodja Tuševe mesnice v Murski Soboti, Mihaela pa v Avstriji. Potem ko sta bila uspešna na razpisu za mlade prevzemnike, pa sta se odločila za prašičerejo. Danes imata v sodobnem hlevu okoli 120 prašičev, v enem letu pa zakoljeta tudi nekaj glav govedi, ki jo prav tako redita sama. Vse njihovo meso gre v proizvodnjo izdelkov, intenzivno sta se s tem začela ukvarjati leta ...