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NEDELJSKI REFERENDUM

Nočni preobrat razburil SDS! Janša opozarja na volilne komisije, Černač pa: »Noč ima svojo moč«

V SDS ob spremembi izida v nasprotovanje ukinitvi rtv-prispevka o domnevnih nepravilnostih.
Janez Janša. FOTO: Remo Casilli Reuters
Janez Janša. FOTO: Remo Casilli Reuters
STA, S. U.
 12. 10. 2026 | 11:03
 12. 10. 2026 | 11:49
2:22
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Ob spremembi referendumskega izida na nedeljskem posvetovalnem referendumu v prid nasprotnikom ukinitve rtv-prispevka se predstavniki SDS na družbenih omrežjih sprašujejo o razlogih za preobrat. Prvak SDS Janez Janša jih vidi v "velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij".

Po jutranjem vnosu dodatnih glasovnic se je rezultat posvetovalnega referenduma o ukinitvi prispevka za Radiotelevizijo Slovenija (RTVS) iz tesne prednosti podpore ukinitvi prevesil v tesno prednost zavrnitve ukinitve. Nekateri vidni člani, tudi poslanci SDS, so se na omrežju X zato začeli spraševati o razlogih za preobrat.

»Noč ima svojo moč in dela čudeže na DVK,« je zapisal poslanec Zvone Černač. Ob tem se je vprašal: »So neveljavne postale veljavne ali veljavne neveljavne? Ali je bil na delu samo 'kozmični dež'?" Pri referendumu o rtv-prispevku je bilo sicer po delnih neuradnih izidih oddanih 2900 neveljavnih glasovnic in 922.838 veljavnih.

Pred prištevanjem glasovnic, ki so prispele po pošti iz Slovenije, je za glasovalo 461.073 oziroma 49,96 odstotka volivcev, proti pa 461.765 oziroma 50,04 odstotka. Černačev zapis je delil prvak SDS Janez Janša in mu odgovoril: »Kozmični dež ter veliko število nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Kot pri DZ volitvah.«

SDS je namreč pri spomladanskih parlamentarnih volitvah trdila, da je bilo imenovanje namestnikov predsednikov okrajnih volilnih komisij nezakonito. Zakon o volitvah v DZ namreč določa, da okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki, pri čemer se predsednik imenuje iz vrst sodnikov, njegov namestnik pa izmed drugih diplomiranih pravnikov. Kar po mnenju SDS pomeni, da namestnik ne more biti sodnik. V več volilnih okrajih pa so bili za namestnike imenovani sodniki.

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