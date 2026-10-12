Nočni preobrat razburil SDS! Janša opozarja na volilne komisije, Černač pa: »Noč ima svojo moč«

Ob spremembi referendumskega izida na nedeljskem posvetovalnem referendumu v prid nasprotnikom ukinitve rtv-prispevka se predstavniki SDS na družbenih omrežjih sprašujejo o razlogih za preobrat . Prvak SDS Janez Janša jih vidi v "velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij".

Po jutranjem vnosu dodatnih glasovnic se je rezultat posvetovalnega referenduma o ukinitvi prispevka za Radiotelevizijo Slovenija (RTVS) iz tesne prednosti podpore ukinitvi prevesil v tesno prednost zavrnitve ukinitve. Nekateri vidni člani, tudi poslanci SDS, so se na omrežju X zato začeli spraševati o razlogih za preobrat.

»Noč ima svojo moč in dela čudeže na DVK,« je zapisal poslanec Zvone Černač. Ob tem se je vprašal: »So neveljavne postale veljavne ali veljavne neveljavne? Ali je bil na delu samo 'kozmični dež'?" Pri referendumu o rtv-prispevku je bilo sicer po delnih neuradnih izidih oddanih 2900 neveljavnih glasovnic in 922.838 veljavnih.