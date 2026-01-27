Nogometni klub iz Rogatca žaluje: »Zbogom, Martin«

Nogometni klub Mons Claudius iz Rogatca je izgubil človeka, ki je, kot so zapisali ob objavi žalostne novice, njihovemu klubu pustil globoko in neizbrisno sled. Martin Poharc je bil predsednik kluba v dveh različnih obdobjih, »a ne glede na funkcijo je vedno bil in ostal to, kar je bil v resnici – monsovec v srcu in duši«, so dodali. »Tudi po prenehanju uradne vloge je ostal zvest klubu kot velik navijač in simpatizer. Veselil se je vsakega uspeha, še posebno dosežkov mlajših selekcij, in bil iskreno ponosen na vsako novo infrastrukturno pridobitev v klubu. V zadnjih letih je bil še pogosteje prisoten v našem športnem parku, kjer je z neizmernim ponosom spremljal vnuka in vnukinjo na treningih, turnirjih in tekmah. Njegov pogled s tribun, nasmeh in spodbuda bodo za vedno ostali z nami,« so zapisali užaloščeni člani nogometnega kluba, ki je bil ustanovljen in registriran leta 1992.

»Velik poklon velikemu in srčnemu človeku, nogometašu in športniku – tako na igrišču kot v srcu in duši. Klub in kraj sta s tabo izgubila človeka z veliko začetnico. Naj ti bo lahka slovenska zemlja. Se vidimo spet tam nekje … « so se od Martina Poharca še poslovili njegovi prijatelji z nogometnih zelenic in tribun ter njegovim najbližjim izrekli iskreno sožalje ob izgubi.