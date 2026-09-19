Nor dosežek: Trbovlje, Zasavje in Slovenija znova na svetovnem zemljevidu

V začetku šolskega je prišla čudovita novica, ki je razveselila predvsem učiteljski svet. »Kaj, ne morem verjeti?! TOP 12 NA SVETU!« je zapisal profesor Uroš Ocepek in razkril, da se je prebil med finaliste izbora, ki ga organizira GESS Dubai oziroma Global Educational Supplies & Solutions, organizator enega večjih svetovnih dogodkov na področju izobraževanja. Posebej ga veseli, da je s svojim delom opozoril tudi na okolje, iz katerega prihaja. »Na svetovnem šolskem parketu se spet vidijo Trbovlje, Zasavje in Slovenija,« je zapisal. Ob tem je poudaril, da na izbor po njegovih besedah prispe na tisoče prijav z vsega sveta, zato ga je uvrstitev med dvanajsterico še toliko bolj presenetila. Zanj je uspeh tudi dokaz, da lahko učitelj iz manjše zasavske srednje tehniške šole s svojim delom doseže mednarodno prepoznavnost. »Neizmerno hvaležen, počaščen in zelo ganjen,« je dodal.

»Berite več knjig in delite manj neumnosti«

Ocepek je ob koncu zapisa ostal zvest tudi svojemu prepoznavnemu humorju ter pripisal, da je bilo sporočilo »100-odstotno naravno in sveže iztisnjeno iz moje inteligence«, nato pa sledilcem položil na srce še: »Berite več knjig in delite manj neumnosti.« Uroš Ocepek je bil pred kratkim tudi gost ŠOKkasta, kjer je govoril o šolstvu, umetni inteligenci, delu učiteljev in izzivih, s katerimi se danes srečujejo mladi. Razkril je tudi nekaj nekonvencionalnih pristopov k poučevanju, ki niso vedno vsem po godu. Pogovor z njim lahko najdete spodaj.