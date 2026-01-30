  • Delo d.o.o.
DAVČNE SPREMEMBE

Normiranci, pozor: nižji prispevki se obetajo že letos

Zavarovalna osnova bi se za manjše podjetnike vezala na minimalno plačo, pravila vračanja v sistem pa bi bila bistveno milejša.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
STA, K. G.
 30. 1. 2026 | 13:52
 30. 1. 2026 | 13:53
Poslanska skupina Svoboda je pripravila predlog novele zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, s katerim namesto sedanje petletne omejitve vrnitve v sistem normirancev predlaga možnost takojšnje vrnitve, če bodo prihodki pod določenim pragom, sicer pa po treh letih. Kot so sporočili iz poslanske skupine, bodo v koaliciji odprli pogovore glede možnosti dodatnega razmisleka in reševanja odprtega vprašanja normiranih samostojnih podjetnikov. »Na podlagi izraženih skrbi in predlogov samostojnih podjetnikov prilagajamo zakonodajo, da jim olajšamo rast in uspeh,« so zapisali.

Zadeve nameravajo urediti še pred koncem mandata 

Poslanka Svobode Andreja Kert je v sredo v izjavi za medije dejala, da je po njihovem mnenju treba zadevo urediti še pred zaključkom mandata. »Zaradi tiste peščice, ki izkoriščajo sistem normirancev, pač ne morejo in ne smejo biti kaznovati vsi tisti, ki dejansko delajo pošteno in pošteno zaslužijo,« je poudarila. Medtem ko veljavni zakon, ki ga je DZ sprejel novembra lani, določa, da je z letom 2026 ponoven vstop v sistem normiranih odhodkov mogoč šele po preteku petih let od izstopa iz sistema ali od prenehanja dejavnosti, zdaj v Svobodi predlagajo prožnejši sistem. Ta bi se v primeru potrditve v DZ uporabljal za davčna leta, ki se začnejo od letošnjega 1. januarja. Zavezanec bi lahko iz sistema izstopil in se vanj vrnil takoj, a pod pogojem, da v letu izstopa oz. prenehanja dejavnosti njegovi prihodki ne bi presegli ene dvanajstine praga za vstop v sistem za vsak posamezni mesec opravljanja dejavnosti.

Za podjetnike, ki so obvezno zavarovani na podlagi samozaposlitve za polni delovni čas, bi ta znesek tako znašal 10.000 evrov mesečno (prag za obdavčitev po sistemu normiranih odhodkov je 120.000 evrov prihodkov letno), za t. i. popoldanske samostojne podjetnike pa 4167 evrov mesečno (prag je 50.000 evrov). V primeru, da bi zavezanec ta letni prag presegel, pa bi lahko v sistem ponovno vstopil po preteku treh davčnih let.

Predlagajo tudi znižanje prispevkov

V Svobodi predlagajo tudi znižanje prispevkov za samostojne podjetnike, ki v letu 2025 niso dosegli visokih prihodkov. Kot pravijo, si prizadevajo za sistemsko rešitev, a dokler ta ne bo pripravljena, predlagajo, da bi imeli ti podjetniki znižane prispevke za leto 2026, in sicer da bi bili vezani na minimalno, in ne povprečno bruto plačo. »Cilj sprememb je ustvariti spodbudnejše poslovno okolje,« pravijo v največji poslanski skupini. Tako bi se po predlogu novele zakona zavarovalna osnova za leto 2026 za osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, ter za kmete, ki so obvezno zavarovani in katerih prihodki v preteklem davčnem letu niso presegli 30.000 evrov, določila v višini 60 odstotkov minimalne letne plače v Sloveniji za leto 2026, preračunane na mesec (in ne, kot velja sicer, 60 odstotkov povprečne plače istega leta).

»Znesek 30.000 evrov ne odstopa bistveno od bruto letnega prihodka posameznika, ki prejema prihodek v višini napovedane nove minimalne plače, skupaj z določenimi dodatki, regresom in povračili stroškov,« so utemeljili v predlogu novele. Dodali so, da so davčne obveznosti samozaposlenih oseb oz. kmetov, ki dosegajo primerljive prihodke v primerjavi z osebami, zavarovanimi na podlagi pogodbe o zaposlitvi, neutemeljeno visoke in pod določenim pragom, ki znaša 60 odstotkov povprečne plače, fiksne, pri čemer del prispevkov za posameznika, zavarovanega na podlagi pogodbe o zaposlitvi, nosi delodajalec.

Logo
