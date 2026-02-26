Poslanci so na današnji izredni seji DZ z 48 glasovi za in enim glasom proti potrdili koalicijsko novelo zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki predvideva omilitev pogojev za ponovni vstop v sistem obdavčitve t. i. normirancev.

Razprave o noveli danes ni bilo

Medtem ko novembra lani sprejeti zakon določa, da lahko samostojni podjetniki v sistem ponovno vstopijo po petih letih, se bodo lahko po noveli, ki so jo v DZ vložili poslanci koalicije, v sistem vrnili, če pred tem v dveh zaporednih davčnih letih skupaj v povprečju ne bi presegli siceršnjega letnega praga prihodkov, določenega za vstop v sistem normirancev. Za t. i. polne normirance je ta prag pri 120.000 evrih, za popoldanske pri 50.000 evrih. Za tiste, ki ne sodijo v nobeno od teh dveh kategorij, so predlagatelji dodali še novo kategorijo s pragom letnih prihodkov 85.000 evrov.

Novela na podlagi odločbe ustavnega sodišča uvaja še rešitev, s katero se bo štelo, da je zavezanec v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obvezno zavarovan na podlagi samozaposlitve neprekinjeno za poln delovni čas vsaj devet mesecev, če je bil obvezno zavarovan na podlagi samozaposlitve v skupnem trajanju najmanj 75 odstotkov minimalnega letnega sklada ur polnega zavarovalnega časa samozaposlenega.

»Ti ljudje sistema niso zlorabljali«

Prvopodpisana pod novelo, vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič, je danes ponovila, da se je v praksi pokazalo, da je petletna omejitev ponovnega vstopa v sistem prekomerno posegla v pravni položaj zavezancev, zlasti pri sezonskih in cikličnih dejavnostih, denimo pri vaditeljih smučanja. »Ti ljudje sistema niso zlorabljali,« je poudarila. »To ni zakon za davčni inženiring, to je zakon za obrtnika, frizerko, programerja na projektih, podjetnico na porodniški, sezonskega izvajalca storitev. Ja, tudi za smučarskega voditelja. Za ljudi torej, ki delajo,« je dodala.

Spomnila je še, da je koalicija v prvotnem predlogu predvidela tudi spremembo glede določanja osnove za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za samostojne podjetnike in kmete, ki ustvarijo do 30.000 evrov prihodkov na leto, pri čemer bi se zavarovalna osnova določila v višini 60 odstotkov minimalne plače, ne 60 odstotkov povprečne plače, kot velja sedaj. Ob opozorilih, da bi to ogrozilo nedavno sprejeto pokojninsko reformo, se je tej rešitvi odpovedala in v DZ vložila novo, danes potrjeno novelo. To je odgovorno ravnanje države, ki zagotavlja stabilnost javnih financ in prihodnjih pokojnin, verjame Avšič Bogovič.

Stališča o noveli so danes predstavili v le treh poslanskih skupinah, pri čemer so ji podporo odrekli le v NSi, pa ne zato, ker bi nasprotovali rešitvam, temveč, ker da je ekonomska politika aktualne vlade na splošno »v razsulu«.