Noro! Poglejte, kako so se v Dolenji vasi poklonili šampionki Niki Prevc (FOTO)

Dolenja vas je doživela in preživela olimpijske igre. Italija 2026 bo šla v krajevne anale. Sinoči so krajani še enkrat strnili moči in navijali za Domna Prevca, ki je v paru z Anžetom Laniškom lovil še svojo tretjo olimpijsko kolajno. Ponedeljek ni bil navaden dan, ampak tudi dan, ko se je na dom, predel Dolenje vasi, kjer živijo Prevčevi, imenuje se V Logu, vrnila Nika Prevc, vladarka svetovnega pokala v smučarskih skokih in dobitnica kar treh kolajn na svojih debitantskih olimpijskih igrah.

Veličasten sprejem Z olimpijskih iger v Predazzu se je že vrnil trener smučarjev skakalcev Jani Grilc. V Gradu pri Cerkljah so mu pripravili slovesen sprejem. Prva sta ga pozdravila žena Mojca Grilc in župan Občine Cerklje Franc Čebulj. Številni so mu čestitali za uspešno trenersko delo, tudi na olimpijadi, tudi psiholog dr. Matej Tušak, ki ga je opisal kot najbolj srčnega človeka med vsemi športnimi delavci. Jani Grilc, ki ima veliko zaslug, da je Domen Prevc zdaj najboljši na svetu, je leta 2024 postal tudi častni občan Cerkelj na Gorenjskem, ob tokratnem sprejemu pa se je ganjen zahvalil: »Zelo sem bil presenečen, ko sem prihajal domov, ko me je pred domačo hišo čakalo veliko prijateljev, sorodnikov in sosedov. Videl sem, da jim uspeh Domna Prevca veliko pomeni. To razveseljuje skakalce kot tudi nas trenerje in nam da dodatno energijo.« J. K.

»Sprejema ne bo, tudi za Domna ne bomo delali sprejema,« so nam krajani povedali, ko smo jih obiskali. V Dolenji vasi, na Prevčeve so bolj ponosni, kot meri Ratitovec v višino, vedo, da Prevčevi v teh dneh, tako je vedno po velikih tekmovanjih, potrebujejo mir. Predvsem pa potrebujejo mir, ker sezone še ni konec. Če kaj, sta oče Božidar in mama Julijana svoje otroke naučila doslednosti, marljivosti, tudi skromnosti ter discipliniranosti. Tudi zato je tako Domnu kot Niki jasno, da bo časa za sprejeme dovolj. Ko bo konec sezone, ko bo padel zastor v Planici, kamor se bo 500-glava vas malodane katapultirala, da pozdravi svoje sosede, prijatelje.

Oče in hči

Za Prevčeve gredo tudi dlje kot do Planice. Številni navijači so v nedeljo stiskali pesti za Niko kar pod veliko skakalnico, med njimi osmerica iz Dolenje vasi in Raven. Lani poleti so se odločili, v nedeljo zjutraj pa so odrinili s kombijem na pot, nad sprejemi in navijaškimi odpravami sicer bdi Janez Rakovec, tudi član sveta Krajevne skupnosti Dolenja vas. Pretiranega slavja niti v Italiji ni bilo, je pa bilo jasno, da je vsem po tekmi odleglo, Nika pa se je ovenčala še s tretjim olimpijskim odličjem – srebru z male naprave in zlatu z mešane ekipne tekme je dodala bron. Morda je to olajšanje še najbolj slikovito pokazal oče Božidar, ki je hčerko po koncu tekme od veselja dvignil in jo stresel po otroško, to zna le oče.

Air Flota Prevc ima še precej kerozina.

Od ponosa in sreče, pa da odžene še tisto nekaj treme in pritiska. Niki in njenemu očetu je čestitala predsednica države Nataša Pirc Musar, ki si je tekmo ogledala v živo. Slovenski premier Robert Golob je v objavi na družbenem omrežju Facebook zapisal: »Čestitke za bronasto medaljo!« Navdušena po osvojitvi medalje je bila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, Niki pa je čestitala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Z dobrimi željami se je pri Niki oglasil Aleksander Javornik, zdaj že znameniti slovenski navijač. »Malce sem imel smole, doma sem pozabil bronasto kolajno, pa sem ostal brez podpisa,« je v smehu, a nič manj resno povedal Javornik.

Izvirni vaščani Kako so domačini navdušeni, priča tudi dodatek na krajevni tabli v vasi – na začetku in na koncu. Nekaj članov društva ŠD Dolenja vas je zaposlenih v podjetju MEBOR Železniki in so že v nedeljo izdelali in namestili olimpijske kroge na tablo vasi, kjer so olimpijske medalje doma. Do nedelje so jih Prevčevi zbrali kar deset.

Prevčevi so aktivni v skupnosti: oče Božidar poje v cerkvenem pevskem zboru, mama Julijana je članica sveta krajevne skupnosti. Na sprejemu bo tudi domači župnik Damjan Prošt, ki je velik športni entuzijast in tudi zaupnik Prevčevih. Predvsem pa je čutiti medsebojno zaupanje in spoštovanje. Prevčevi niso veliko doma, a dajejo sebe tudi za skupnost. Nika in Domen sta letos ozaljšala jaslice v farni cerkvi sv. Petra v Selcih, tja sta brez pomislekov posodila nagradi, angela, ki sta ju pred božičnimi prazniki osvojila v švicarskem mestu Engelberg oziroma pod Angelsko goro.

Kje bodo kolajne? »Ne vem še, kaj sem dosegla, imam kolajne vseh barv, domov bom odnesla celo paleto izkušenj. Od začetka iger me je mučila želja po uspehu in strah pred neuspehom. Po malo ponesrečeni prvi seriji sem šla v finalu na vse ali nič, saj nisem imela česa izgubiti. Poleg tega po vseh skokih že malo bolj veš, kaj moraš narediti na skakalnici. Skok je bil boljši, moram biti zadovoljna,« je po še eni zahtevni tekmi povedala Nika Prevc. Zmaga brata Domna ji je pomenila dodatno spodbudo. »Tekmo smo vsi skupaj po televiziji gledali v sobi,« je dodala članica kranjskega Triglava in priznala, da še nima izbranega prostora za kolajne: »Ne vem, moram se spomniti nečesa zanimivega ...« M. Š.

Zdi se, da Prevčeva flota v kabini ni sama, spremljajo jih tudi angeli varuhi. Sedmi dan je Bog počival, ta teden bodo počivali tudi Prevčevi, z njimi pa tudi Dolenja vas. Čez štiri leta pa bodo ponovili vajo. Air Flota Prevc ima še precej kerozina. 20-letna Nika sezono nadaljuje 27. februarja, ko bo tekma v avstrijskem Hinzenbachu.

Domačini so se potrudili. FOTO: ŠD Dolenja vas

Trenerja skakalcev so pričakali družina, prijatelji in krajani. FOTO: Janez Kuhar

Najbolj znani slovenski navijač Aleksander je pozabil bronasto kolajno, zato je ostal brez Nikinega podpisa na medalji. FOTO: Faceobook

Takole je po srebru in zlatu Nika ugriznila še v bron. FOTO: Matej Družnik