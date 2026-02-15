  • Delo d.o.o.
OD KIKBOKSA DO ROCKA

Notarka v pokoju in podjetnik: kdo sta nova Zasavca leta

Na podelitvi so predstavili tudi izjemne dosežke preostalih nominirancev.
Moški nominiranci za naziv Zasavc leta na svečani predstavitvi v Delavskem domu Hrastnik

Moški nominiranci za naziv Zasavc leta na svečani predstavitvi v Delavskem domu Hrastnik

Nominirancem so se pridružili Marko Planinc ter hrastniški in zagorski župan. FOTOGRAFIJE: BRANKO KLANČAR

Nominirancem so se pridružili Marko Planinc ter hrastniški in zagorski župan. FOTOGRAFIJE: BRANKO KLANČAR

Nominiranke za Zasavko leta pred razglasitvijo zmagovalke

Nominiranke za Zasavko leta pred razglasitvijo zmagovalke

Slavje je pripadlo Staši Lepej in Sergeju Smrkolju.

Slavje je pripadlo Staši Lepej in Sergeju Smrkolju.

Moški nominiranci za naziv Zasavc leta na svečani predstavitvi v Delavskem domu Hrastnik
Nominirancem so se pridružili Marko Planinc ter hrastniški in zagorski župan. FOTOGRAFIJE: BRANKO KLANČAR
Nominiranke za Zasavko leta pred razglasitvijo zmagovalke
Slavje je pripadlo Staši Lepej in Sergeju Smrkolju.
Roman Turnšek
 15. 2. 2026 | 07:40
2:42
A+A-

Zavod Savus in Akademija Zasavc sta tudi za lansko leto poiskala nekaj kandidatov za naziv Zasavka in Zasavc leta, tokrat so izglasovali notarko Stašo Lepej in podjetnika Sergeja Smrkolja. »Vesela sem, da ste opazili moje delo, ki sem ga res opravljala s srcem, dušo, za ljudi, za vse nas,« je povedala Lepejeva, ki ob prejemu priznanja odhaja v pokoj. Čestitala je vsem Zasavcem in Zasavkam za trud, pogum in dosežene uspehe ter pozvala, naj bodo še naprej ponosni na svoje kraje. Med moškimi kandidati je največ glasov dobil direktor družbe Skitti Sergej Smrkolj. »Naziv Zasavc leta ni nagrada enemu človeku, ampak vsem, ki verjamemo v delo in vztrajnost. Zasavje te nauči, da nič ni samoumevno, da moraš delati, in ko ti na državni ravni kaj ne uspe, je to le brca v zadnjico, da stvari narediš bolje in po svoje naprej,« je strnil.

Nominirancem so se pridružili Marko Planinc ter hrastniški in zagorski župan. FOTOGRAFIJE: BRANKO KLANČAR
Nominirancem so se pridružili Marko Planinc ter hrastniški in zagorski župan. FOTOGRAFIJE: BRANKO KLANČAR

Pred slovesno podelitvijo se je šesterica kandidatov predstavila malce podrobneje tudi občinstvu v dvorani hrastniškega Delavskega doma. Poleg Lepejeve in Smrkolja so bili za naziv nominirani še Tina Baloh, dr. Jožica Gričar, Marjan Frelih - Mančo in Sergej Škofljanec. Balohova si je nominacijo prislužila kot kikboksarka, ki je predlani zasedla prvo mesto na svetovni lestvici in osvojila naslov svetovne viceprvakinje v point-fightingu. Dr. Gričarjeva je vodja laboratorija za lesno anatomijo na Gozdarskem inštitutu Slovenije in ena najvidnejših strokovnjakinj za rast dreves in vpliv podnebnih sprememb. Marjan Frelih - Mančo je nekdanji vrhunski atlet, petkratni državni prvak v metu kopja, kot dedek Mraz, Božiček in Perkmandelc pa razveseljuje generacije ter ohranja rudarski humor in toplino. Sergej Škofljanec je glasbenik, pevec in avtor, ki je na rock sceni prisoten že tri desetletja. S svojim močnim vokalom in energičnim nastopom se je uveljavil kot eden od prepoznavnih glasov slovenskega rocka. Priznanja za nominirance in zmagovalca je oblikoval steklarski mojster Rado Kališnik. Prireditve so se udeležili tudi predsednik Upravnega odbora Akademije Zasavc leta Vinko Žagar, hrastniški župan Marko Funkl, podpredsednik državnega sveta in župan Zagorja Matjaž Švagan, poslanci Soniboj Knežak, Teodor Uranič, Gašper Ovnik in Nataša Avšič Bogovič ter dosedanji Zasavci leta Andrej Božič, dr. Maša Jazbec, Jože Kotar, dr. Špela Režun, dr. Uroš Ocepek, Alenka Knez in Jure Tori.

