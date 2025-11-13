Nov dan, nov posnetek grozljivega izživljanja negovalke v domu za starejše (FOTO)

Potem ko je ministrstvo za solidarno prihodnost v sredo ob približno dve leti starem posnetku nasilnega ravnanja dveh oseb nad nepokretno stanovalko v domu za starejše na območju Celja, ki je zaokrožil na družbenih omrežjih, pojasnilo, da je bil dogodek takrat ustrezno obravnavan in odgovorni sankcionirani, je Slovenijo pretresel še en posnetek.

Nasilno ravnanje nad nepokretno stanovalko, ki je na omenjenem posnetku, se je zgodilo pred približno dvema letoma v domu za starejše na območju Policijske uprave Celje. Kot so na tej policijski upravi povedali za STA, so takrat po prejetju prijave podali kazensko ovadbo zoper dve osebi zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva in neupravičenega slikovnega snemanja. V oddaji 24 ur zvečer pa so nato še poročali, da so na PU Celje potrdili tudi grozljivo dogajanje z drugega posnetka. A so še dodali, da je po neuradnih informacijah tožilstvo eno od ovadb zavrglo.

Negovalka se je izživljala tudi nad moškim

Tako so v oddaji 24ur zvečer objavili še en še en posnetek izživljanja negovalke nad moškim v vidno slabem zdravstvenem stanju, ki ga je izvajala ena od negovalk iz prvega posnetka.

Grozljivo izživljanje. FOTO: Zaslonski posnetek/ 24ur zvečer

Darinka Klemenc iz Srebrne je ob tem lahko dejala le, da je vse skupaj žalostno. »Znajo pa, se mi zdi, zdaj domovi res že kar dobro odreagirati, kar je morda tudi nekako uspeh nas vseh.« Na ministrstvu za solidarno prihodnost pa so dodali, da vsakršno nasilje nad starejšimi sicer strogo obsojajo.