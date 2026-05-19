  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAKAJ NE GRE DRUGAČE?

Nov dan, nova vrsta pred ZD Sežana: pacientke tudi danes čakajo na vpis (FOTO)

Ker je število mest omejeno, mnoge skrbi, da bi lahko ostale brez izbranega osebnega ginekologa. A včeraj in danes so ga še vsi dobili.
FOTO: Andrej Corsini
FOTO: Andrej Corsini
Nina Čakarić
 19. 5. 2026 | 11:34
 19. 5. 2026 | 12:28
3:20
A+A-

Pred Zdravstvenim domom Sežana se tudi danes ponavlja prizor, ki je že v ponedeljek razburil številne pacientke. Dobili smo nove posnetke čakajočih žensk, ki v vrsti čakajo na vpis k novi ginekologinji. Nekatere so pred zdravstvenim domom stale že včeraj, ko se je po menjavi ginekologinje začelo ponovno opredeljevanje pacientk. Danes je videti, da je gneča manjša, a zdi se, kot nam je dejal občan, da je danes »vse bolj urejeno in teče hitreje«. Kar se tiče vpisa, so do sedaj vsi dobili mesto pri izbrani ginekologinji, smo izvedeli.

Gre za občutljivo temo, ki je med ženskami sprožila veliko negotovosti. Pacientke, ki želijo ostati opredeljene v dispanzerju za žene ZD Sežana, morajo namreč ponovno podpisati izjavo o izbiri osebnega ginekologa. Ker je število mest omejeno, mnoge skrbi, da bi lahko ostale brez izbranega osebnega ginekologa, a zdi se, da so skrbi odveč.

FOTO: Andrej Corsini
FOTO: Andrej Corsini

Čakanje se nadaljuje tudi danes

Že v ponedeljek je pred ZD Sežana nastala dolga vrsta. Čakajoče so morale urediti formalno opredelitev pri novi ginekologinji, danes pa se zgodba nadaljuje. Po novih posnetkih s terena je jasno, da se pritisk pacientk ni polegel.

Mnoge je presenetilo predvsem to, da prepis ni potekal samodejno. Po odhodu prejšnje ginekologinje morajo pacientke same urediti nov vpis. To je med čakajočimi povzročilo precej nejevolje, saj so številne pričakovale, da bodo ob menjavi zdravnice avtomatično prepisane k novi.

»To ni normalno,« nam je že včeraj dejal mož ene od čakajočih pacientk. Pojasnil je, da je njegova žena v vrsti čakala več ur. Ob tem je opozoril na nenavadno nasprotje: po eni strani se veliko govori o digitalizaciji zdravstva, po drugi strani pa morajo ljudje za osnovno ureditev osebnega zdravnika oziroma ginekologa stati v dolgih vrstah.

Župan z gasilci delil vodo

V ponedeljek je bilo pred zdravstvenim domom tudi nekaj prizorov solidarnosti. Med čakajoče je prišel župan občine Sežana Andrej Sila, ki je skupaj z gasilci ženskam v vrsti delil plastenke vode. Za tiste, ki so čakale več ur, je bila to vsaj majhna pomoč v neprijetni situaciji.

Kaj se je zgodilo v ZD Sežana?

V ZD Sežana so pacientke obvestili, da je 30. aprila 2026 v dispanzerju za žene prenehala delati Mojca Kermavnar, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva. S 16. majem 2026 je z delom in opredeljevanjem pacientk začela nova ginekologinja Unita Nedeljkov, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva.

Pacientke, ki se želijo opredeliti v ZD Sežana, morajo ponovno podpisati izjavo o izbiri osebnega ginekologa. V zdravstvenem domu so pojasnili, da izjave ni mogoče podpisati šele ob prvem pregledu, saj so kapacitete ambulante omejene. Najprej je treba urediti formalno opredelitev. Opredeljevanje je bilo predvideno 18. maja med 11. in 14. uro, 19. maja med 8. in 13. uro, druge dni pa med ordinacijskim časom ambulante.

Več iz teme

ZD Sežanazdravstvoginekologčakalne vrstezdravje
ZADNJE NOVICE
12:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Pošta Slovenije z največ nagradami na letošnji skupščini mreže PRIME

Pošta Slovenije je na letošnji generalni skupščini mednarodne poštne mreže PRIME izstopala kot najuspešnejša med sodelujočimi poštnimi operaterji, saj je prejela največ nagrad za kakovost reševanja poizvedb v mednarodnem prometu.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 12:24
11:54
Novice  |  Slovenija
SATELIT DEMOKRATI

Logar o tem, ali je zavajal volivce: »V politiki so enkrat besede tako, drugič pa drugače, saj veste ...«

Predsednik bodoče koalicijske stranke Anže Logar iz Demokratov Anžeta Logarja je potrdil, da so v stranki včeraj enotno oddali vse podpise, potrebne za podporo kandidaturi Janeza Janše za novega mandatarja. Slednje je sicer do neke mere pričakovano, je pa v nasprotju s starejšimi izjavami Logarja.
19. 5. 2026 | 11:54
11:44
Lifestyle  |  Stil
PARADNI KONJ

To je najmočnejši Samsungov telefon, preverite, s čim vse se lahko pohvali (FOTO)

Ima odlične kamere, krasen zaslon in pisalo ter napredne UI funkcije.
Staš Ivanc19. 5. 2026 | 11:44
11:34
Novice  |  Slovenija
ZAKAJ NE GRE DRUGAČE?

Nov dan, nova vrsta pred ZD Sežana: pacientke tudi danes čakajo na vpis (FOTO)

Ker je število mest omejeno, mnoge skrbi, da bi lahko ostale brez izbranega osebnega ginekologa. A včeraj in danes so ga še vsi dobili.
Nina Čakarić19. 5. 2026 | 11:34
11:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
Spa hoteli

Prva obletnica premium spa hotela

Sredi maja 2026 hotel & spa Le Primore ***** Superior v Hévízu praznuje svojo prvo obletnico – mejnik, ki odraža tudi, kako hitro je hotel postal ena najbolj vznemirljivih premium spa in velneških destinacij v Srednji Evropi. Pred enim letom se je v Hévízu pojavilo novo ime. Danes Le Primore priteguje pozornost ne le na Madžarskem, temveč tudi mednarodno v svetu luksuznega in spa turizma.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 11:23
11:13
Šport  |  Odmevi
KOLESARSTVO

Pogačarjeva Možjanca bo dala evropskega prvaka

Prireditelji so razkrili traso oktobrskega EP v Sloveniji.
Miha Hočevar19. 5. 2026 | 11:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Nov dan, nova vrsta pred ZD Sežana: pacientke tudi danes čakajo na vpis (FOTO)