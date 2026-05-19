Nov dan, nova vrsta pred ZD Sežana: pacientke tudi danes čakajo na vpis (FOTO)

Pred Zdravstvenim domom Sežana se tudi danes ponavlja prizor, ki je že v ponedeljek razburil številne pacientke. Dobili smo nove posnetke čakajočih žensk, ki v vrsti čakajo na vpis k novi ginekologinji. Nekatere so pred zdravstvenim domom stale že včeraj, ko se je po menjavi ginekologinje začelo ponovno opredeljevanje pacientk. Danes je videti, da je gneča manjša, a zdi se, kot nam je dejal občan, da je danes »vse bolj urejeno in teče hitreje«. Kar se tiče vpisa, so do sedaj vsi dobili mesto pri izbrani ginekologinji, smo izvedeli.

Gre za občutljivo temo, ki je med ženskami sprožila veliko negotovosti. Pacientke, ki želijo ostati opredeljene v dispanzerju za žene ZD Sežana, morajo namreč ponovno podpisati izjavo o izbiri osebnega ginekologa. Ker je število mest omejeno, mnoge skrbi, da bi lahko ostale brez izbranega osebnega ginekologa, a zdi se, da so skrbi odveč.

FOTO: Andrej Corsini

Čakanje se nadaljuje tudi danes

Že v ponedeljek je pred ZD Sežana nastala dolga vrsta. Čakajoče so morale urediti formalno opredelitev pri novi ginekologinji, danes pa se zgodba nadaljuje. Po novih posnetkih s terena je jasno, da se pritisk pacientk ni polegel.

Mnoge je presenetilo predvsem to, da prepis ni potekal samodejno. Po odhodu prejšnje ginekologinje morajo pacientke same urediti nov vpis. To je med čakajočimi povzročilo precej nejevolje, saj so številne pričakovale, da bodo ob menjavi zdravnice avtomatično prepisane k novi.

»To ni normalno,« nam je že včeraj dejal mož ene od čakajočih pacientk. Pojasnil je, da je njegova žena v vrsti čakala več ur. Ob tem je opozoril na nenavadno nasprotje: po eni strani se veliko govori o digitalizaciji zdravstva, po drugi strani pa morajo ljudje za osnovno ureditev osebnega zdravnika oziroma ginekologa stati v dolgih vrstah.

Župan z gasilci delil vodo

V ponedeljek je bilo pred zdravstvenim domom tudi nekaj prizorov solidarnosti. Med čakajoče je prišel župan občine Sežana Andrej Sila, ki je skupaj z gasilci ženskam v vrsti delil plastenke vode. Za tiste, ki so čakale več ur, je bila to vsaj majhna pomoč v neprijetni situaciji.

Kaj se je zgodilo v ZD Sežana?

V ZD Sežana so pacientke obvestili, da je 30. aprila 2026 v dispanzerju za žene prenehala delati Mojca Kermavnar, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva. S 16. majem 2026 je z delom in opredeljevanjem pacientk začela nova ginekologinja Unita Nedeljkov, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva.

Pacientke, ki se želijo opredeliti v ZD Sežana, morajo ponovno podpisati izjavo o izbiri osebnega ginekologa. V zdravstvenem domu so pojasnili, da izjave ni mogoče podpisati šele ob prvem pregledu, saj so kapacitete ambulante omejene. Najprej je treba urediti formalno opredelitev. Opredeljevanje je bilo predvideno 18. maja med 11. in 14. uro, 19. maja med 8. in 13. uro, druge dni pa med ordinacijskim časom ambulante.