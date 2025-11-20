Nov incident na slovenskih železnicah: ukrepanja zaposlenega preprečilo najhujše

Neznanec je danes zjutraj na železniški postaji Grahovo na bohinjski progi namerno prerezal žične mehanizme za upravljanje kretnice, so sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ). Zaradi hitrega ukrepanja zaposlenega varnost potnikov ni bila ogrožena. Policija nov primer načrtnega ogrožanja varnosti na železnicah še preiskuje.

Ob 6.15 je kretnik na železniški postaji Grahovo pri postavljanju vozne poti podvomil o pravilni prestavitvi kretnice. S preverjanjem je ugotovil, da je neznana oseba namerno prerezala žične mehanizme za upravljanje kretnice, so pojasnili v SŽ.

»Zaradi hitrega ukrepanja zaposlenega varnost potnikov v tem primeru ni bila ogrožena. Vsako namerno poškodovanje ali poseg v železniško infrastrukturo je sicer neodgovorno in izjemno nevarno dejanje, ki lahko povzroči katastrofalne posledice: možnost železniških nesreč, iztirjenja vlakov ali ogrožanja življenj potnikov, osebja in drugih udeležencev v prometu,» so opozorili.

O dogodku so obvestili policijo, ki ga še preiskuje

Zaradi incidenta na tem delu omrežja beležijo krajše zamude, prometa pa niso ustavili. Gre za nov primer načrtnega ogrožanja varnosti na železnicah. V Celju je neznanec v ponedeljek na tire nastavil več različnih predmetov , oktobra pa je neznanec na postajališču Vintgar prežagal zatič na kretniški ključavnici , kar je povzročilo iztirjenje vlaka. Primerov tovrstnega vandalizma je bilo v zadnjih mesecih še več.

PU Nova Gorica sporoča »Danes, 20. oktobra ob 6.57, so bili policisti Operativno-komunikacijskega centra PU Nova Gorica s strani uslužbencev Slovenskih železnic obveščeni o izrednem dogodku na železniški postaji Grahovo ob Bači (občina Tolmin). Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec v času od včerajšnjega popoldneva do današnje jutranje prijave varnostnega dogodka Policiji na omenjeni železniški postaji poškodoval napravo za preusmerjanje oz. upravljanje železniških kretnic. Omenjeno poškodbo je pravočasno opazil uslužbenec (prometnik) Slovenskih železnic, ki je nemudoma ustavil železniški promet. S tem je bila tudi preprečena morebitna nevarnost za železniško nesrečo oz. morebitno trčenje dveh potniških vlakov.



Policisti PP Tolmin so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja Ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom (po prvem odstavku 326. člena KZ-1).



O vseh ugotovitvah je Policija obvestila pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici in preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Prav tako smo o dogodku obvestili tudi Službo za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov v Ministrstvu za infrastrukturo.«

V SŽ takšna "zavržna dejanja" najostreje obsojajo in pozivajo k odgovornemu ravnanju. Na porast števila incidentov so se med drugim odzvali z okrepljenim nadzorom prog, javnost pa pozivajo, naj ob zaznavi sumljivih ravnanj v bližini železniške proge o tem nemudoma obvesti policijo ali pristojne službe SŽ.