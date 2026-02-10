  • Delo d.o.o.
Nov izjemen uspeh Slovenije: na naši fakulteti dosegli hitrostni rekord (FOTO)

Prvi prikaz delovanja mobilne tehnologije 5G na frekvenčnem pasu 26 GHz v Sloveniji: dosegli dvagigabitno hitrost prenosa podatkov v smeri od uporabnika proti omrežju.
Preizkus je dosegel 2-gigabitno hitrost prenosa podatkov v smeri proti omrežju, kar je pomemben mejnik za prihodnost industrijskih in infrastrukturnih aplikacij. FOTO: Staš Ivanc

Bazna postaja 5G, ki deluje na frekvenčnem pasu 26 GHz. FOTO: Staš Ivanc

Predstavniki fakultete za elektrotehniko in Telekoma na predstavitvi (z leve): predstojnik Laboratorija za multimedijo Matevž Pogačnik, direktor omrežja in infrastrukture v Telekomu Slovenije Matjaž Beričič, predstojnik Laboratorija za telekomunikacije Andrej Kos, asistent in raziskovalec LMMFE Anže Zadravec, vodja Multimedijskega centra v LMMFE Klemen Pečnik in prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost Boštjan Batagelj FOTO: Staš Ivanc

Kamere bo mogoče v živo nadzorovati od daleč brez zakasnitve. FOTO: Staš Ivanc

Praktično predstavitev sta vodila asistenta in raziskovalca LMMFE Klemen Pečnik in Anže Zadravec.

 10. 2. 2026 | 08:20
Telekom Slovenije in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) sta ta teden v Laboratoriju za multimedijo (LMMFE) in Laboratoriju za telekomunikacije (LTFE) izvedla prvi prikaz delovanja mobilne tehnologije 5G na frekvenčnem pasu 26 gigahercev (GHz) v Sloveniji. Preizkus je dosegel rekordno dvagigabitno hitrost prenosa podatkov (visokoločljivostnega videa) v smeri od uporabnika proti omrežju (upload), kar je pomemben mejnik za prihodnost industrijskih in infrastrukturnih aplikacij. Prenos z omrežja do uporabnika (download) je dosegel hitrost 2,5 gigabita na sekundo. In zakaj je to takšen dosežek? Javna omrežja so glede razmerja med downloadom in uploadom zelo asimetrična v prid downloadu (Telekomov paket 5G, denimo, omogoča gigabitni download in 200-megabitni upload), kar je za zasebne uporabnike, ki pretežno uporabljajo internet za brskanje po spletu, gledanje filmov, poslušanje glasbe ali nažiganje iger, čisto v redu, za profesionalno rabo pa bodo potrebne precej višje hitrosti, zaradi česar bo treba nadgraditi omrežje.

Frekvenčni pas 26 GHz omogoča izjemne kapacitete na krajših razdaljah.

Frekvenčni pas 26 GHz omogoča izjemne kapacitete na krajših razdaljah, kar je idealno za zasebna mobilna omrežja v industriji in povsod, kjer je na majhnem območju zelo veliko ljudi in naprav. Uporaba v profesionalni videoprodukciji (denimo televizijski prenosi z množičnih prireditev), avtonomnih sistemih in naprednih industrijskih okoljih bo zdaj lahko postala resničnost, pravijo telekomovci in raziskovalci.

Povezovanje gospodarstva in univerz

Dosežek je potrditev dolgoročnega strateškega partnerstva med največjim slovenskim telekomunikacijskim operaterjem in osrednjo izobraževalno ustanovo na področju elektrotehnike, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter multimedije. Kakor je dejala članica uprave Telekoma Slovenije, odgovorna za tehnologijo, Vesna Prodnik, se v Telekomu zavedajo, da tehnološkega napredka ne morejo graditi le z nakupom opreme, ampak predvsem z vlaganjem v znanje in zaposlene. »Današnji prikaz je dokaz, da je slovensko znanje v svetovnem vrhu. Povezovanje akademske sfere z gospodarstvom je strateškega pomena pri gradnji digitalne hrbtenice Slovenije. S sodelovanjem pri razvojnih projektih s fakulteto za elektrotehniko soustvarjamo okolje, kjer se kalijo vrhunski inženirji, ki bodo nosilci razvoja v Telekomu Slovenije in tudi širše v slovenskem gospodarstvu. To je temelj naše digitalne suverenosti,« je poudarila Prodnikova.

Visokobitni pretoki

Gre za pomemben preboj na področju sodobne medijske produkcije, saj rešitev omogoča zanesljiv prenos izjemno visokihbitnih pretokov z nizko zakasnitvijo prek IP-omrežij, kar je ključno za produkcijo v realnem času, je povedal predstojnik LMMFE Matevž Pogačnik. Tako velike hitrosti prenosa podatkov bodo med prvimi uporabljale televizijske postaje pri javljanju v živo s terena, pri čemer ne bodo potrebovale reportažnega vozila ali kabelske povezave, hkrati pa ne bo več dolgih premorov med vprašanjem in odgovorom. Tehnologija bo uporabna pri množičnih prireditvah, denimo na stadionih, koncertih in drugih dogodkih, kjer bo omrežje 5G v frekvenčnem pasu 26 GHz zagotavljalo nemoteno deljenje vsebin za več tisoč obiskovalcev hkrati. V industriji bo omogočalo upravljanje robotov in avtonomnih vozil z izjemno nizkimi zakasnitvami ter videonadzor proizvodnje v realnem času, lahko pa bo tudi rezerva v primeru prekinitve fizičnih povezav.

Gre za pomemben preboj na področju sodobne medijske produkcije.

Ena od možnosti, ki se v določeni meri izvajajo že zdaj, bo vzpostavitev lokalne mobilne celice v primeru naravnih nesreč, kakor je bilo v primeru požarov na Krasu ali med poplavami v Savinjski dolini. Tehnologija bo uporabna tudi v kmetijstvu, kjer imajo sodobni traktorji že zdaj GPS-sledilnike, s pomočjo katerih natančno orjejo njive, v prihodnosti pa bi lahko kmet dejansko od daleč upravljal več traktorjev hkrati.

Telekom SlovenijeFakulteta za elektrotehniko v Ljubljanitehnologijaomrežje 5Gvideobrezžični prenosi
