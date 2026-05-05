  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOBRUNJE

Nov moški zapor uradno odprt, prve »goste« že sprejemajo

Kompleks novega zapora v Dobrunjah se razprostira na skoraj 26.000 kvadratnih metrov površin in bo lahko sprejel 388 oseb.
Kompleks novega zapora v Dobrunjah se razprostira na skoraj 26.000 kvadratnih metrov površin in bo lahko sprejel 388 oseb. FOTO: Dejan Javornik
Kompleks novega zapora v Dobrunjah se razprostira na skoraj 26.000 kvadratnih metrov površin in bo lahko sprejel 388 oseb. FOTO: Dejan Javornik
STA, M. U.
 5. 5. 2026 | 18:18
 5. 5. 2026 | 18:18
2:24
A+A-

V Dobrunjah so danes tudi uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji, je bilo slišati na slavnostni otvoritvi, ki so se je udeležili številni visoki predstavniki sodstva.

Kompleks novega zapora se razprostira na skoraj 26.000 kvadratnih metrov površin in bo lahko sprejel 388 oseb. Je tudi ena največjih investicij v pravosodju, njegova vrednost je skupaj z DDV znašala približno 86,5 milijona evrov.

Ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj je v nagovoru zbranim gostom spomnila, da je novi moški zapor v Dobrunjah prvi novi zapor v Sloveniji po letu 2005, ko je svoja vrata odprl zapor v Kopru. »To pomeni, da danes ne odpiramo le novega objekta, ampak zapiramo tudi dolgo obdobje odlašanja in pomanjkanja vlaganj ter odpiramo novo poglavje razvoja zaporskega sistema,« je poudarila.

Moški zapor na Povšetovi dotrajan

Spomnila je, da je obstoječi moški zapor na Povšetovi v Ljubljani deloval v objektih, ki niso bili grajeni za ta namen, bili so dotrajani in pogosto neustrezni tako z vidika varnosti kot z vidika človekovih pravic. Ob pogledu na novi zapor v Dobrunjah pa marsikdo najprej opazi sodobnost, urejenost in svetlobo, je dejala.

image_alt
Bodo intimne partnerke lahko prespale v novem zaporu v Dobrunjah? Že kmalu uradna otvoritev

»Zelo jasno želim povedati, da to, kar vidimo, ni razkošje, temveč standard pravne države, standard, ki pomeni varnost, preglednost, nadzor in pogoje, v katerih je mogoče kazen izvrševati zakonito in učinkovito. Dolga leta smo v Sloveniji imeli zapore, ki teh standardov niso dosegali,« je opozorila. Med prednostmi novega zaporskega kompleksa pa je izpostavila varnejše delo za zaposlene, bolj pregledno upravljanje zavoda, ustrezno obravnavo zaprtih oseb pa tudi zmanjševanje konfliktov, večjo stabilnost in večjo varnost za vse. »Zapor ni prostor, ki bi ga gradili zato, ker bi želeli biti do nekoga prijazni, gradimo ga zato, ker želimo biti kot država varni, odgovorni in učinkoviti,« je izpostavila.

 

 

 

Več iz teme

zaporSlovenijapravosodjeministrstvo za pravosodjeinvesticijezapor Dobrunje
ZADNJE NOVICE
18:39
Bulvar  |  Tuji trači
V ZAGREBU

Ta hollywoodski zvezdnik obiskal deželo svojih prednikov, sprejel ga je celo premier Plenković (FOTO)

Ni znano, kdo ga je povabil na Hrvaško in kaj tam počne.
5. 5. 2026 | 18:39
18:28
Novice  |  Slovenija
VZGOJNI UKREP?

Mahnič v težavah zaradi »komunajzarke«? Golobovi so ga prijavili: »Je eden najbolj žaljivih poslancev ... «

Poslancu SDS zaradi žaljivega zapisa o predsednici republike Nataši Pirc Musar očitajo kršenje načel o dostojnosti in spoštljivosti poslancev.
5. 5. 2026 | 18:28
18:18
Novice  |  Slovenija
DOBRUNJE

Nov moški zapor uradno odprt, prve »goste« že sprejemajo

Kompleks novega zapora v Dobrunjah se razprostira na skoraj 26.000 kvadratnih metrov površin in bo lahko sprejel 388 oseb.
5. 5. 2026 | 18:18
18:17
Novice  |  Slovenija
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA

Bo vojna na Bližnjem vzhodu poskrbela za nov slovenski rekord? (FOTO)

Spopadi v Iranu vplivajo tudi na letalski promet nad Slovenijo in obseg dela naše zračne kontrole.
Dušan Malovrh5. 5. 2026 | 18:17
18:00
Video
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

To pri nabiranju rastlin počne skoraj vsak (in je lahko nevarno)

Kako varno nabirati divje rastline, kje so meje in katere napake so najpogostejše? Poslušajte pogovor z dr. Katjo Rebolj o nabiralništvu.
Nina Štajner5. 5. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: razdražljivi bomo in impulzivni

Usmerjanje te energije v produktivne naloge lahko pomaga ublažiti morebitne konflikte.
5. 5. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Doživetje, o katerem bodo zaposleni še dolgo govorili

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Doživetje, o katerem bodo zaposleni še dolgo govorili

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki