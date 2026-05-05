Nov moški zapor uradno odprt, prve »goste« že sprejemajo

V Dobrunjah so danes tudi uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji, je bilo slišati na slavnostni otvoritvi, ki so se je udeležili številni visoki predstavniki sodstva.

Kompleks novega zapora se razprostira na skoraj 26.000 kvadratnih metrov površin in bo lahko sprejel 388 oseb. Je tudi ena največjih investicij v pravosodju, njegova vrednost je skupaj z DDV znašala približno 86,5 milijona evrov.

Ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj je v nagovoru zbranim gostom spomnila, da je novi moški zapor v Dobrunjah prvi novi zapor v Sloveniji po letu 2005, ko je svoja vrata odprl zapor v Kopru. »To pomeni, da danes ne odpiramo le novega objekta, ampak zapiramo tudi dolgo obdobje odlašanja in pomanjkanja vlaganj ter odpiramo novo poglavje razvoja zaporskega sistema,« je poudarila.

Moški zapor na Povšetovi dotrajan

Spomnila je, da je obstoječi moški zapor na Povšetovi v Ljubljani deloval v objektih, ki niso bili grajeni za ta namen, bili so dotrajani in pogosto neustrezni tako z vidika varnosti kot z vidika človekovih pravic. Ob pogledu na novi zapor v Dobrunjah pa marsikdo najprej opazi sodobnost, urejenost in svetlobo, je dejala.

»Zelo jasno želim povedati, da to, kar vidimo, ni razkošje, temveč standard pravne države, standard, ki pomeni varnost, preglednost, nadzor in pogoje, v katerih je mogoče kazen izvrševati zakonito in učinkovito. Dolga leta smo v Sloveniji imeli zapore, ki teh standardov niso dosegali,« je opozorila. Med prednostmi novega zaporskega kompleksa pa je izpostavila varnejše delo za zaposlene, bolj pregledno upravljanje zavoda, ustrezno obravnavo zaprtih oseb pa tudi zmanjševanje konfliktov, večjo stabilnost in večjo varnost za vse. »Zapor ni prostor, ki bi ga gradili zato, ker bi želeli biti do nekoga prijazni, gradimo ga zato, ker želimo biti kot država varni, odgovorni in učinkoviti,« je izpostavila.