Nov poskus ustanovitve pokrajin: znano, kdaj bi jih lahko dobili

»Koalicijska pogodba zavezuje stranke in ministrstva k pripravi podlag za odločanje državnega zbora o pokrajinah. Verjamem, da nam bo v četrtem poskusu uspelo, zato gremo po korakih. Najprej moramo določiti naloge, kadre in finance, število pokrajin pa bo naravno sledilo potrebam ljudi,« je dejal predsednik državnega sveta Marko Lotrič na Slovenskih regionalnih dnevih v Ankaranu.

Najprej moramo določiti naloge, kadre in finance, število pokrajin pa bo naravno sledilo potrebam ljudi.

»Verjamem, da nam bo v četrtem poskusu uspelo,« je v Ankaranu napovedal predsednik državnega sveta Marko Lotrič. FOTO: Leon Vidic

Evropska pravila zahtevajo vsaj 50.000 prebivalcev, Lotrič pa podpira gospodarsko in kulturno močne pokrajine s približno 200.000 ljudmi za lažje čezmejno povezovanje, saj finančni okvir Evropske komisije med letoma 2028 in 2034 v ospredje postavlja sodelovanje regij med državami in črpanje evropskega denarja. Za potrditev pokrajin v državnem zboru potrebujejo 60 glasov, zato je napovedal vključevanje ljudi in strank prek političnih polov. Postopek je razdelil na dve obdobji z ustanovitvijo prihodnje leto in triletnim prilagajanjem do izvolitve pokrajinskih svetov ter glavarjev ob lokalnih volitvah leta 2030.

Spori o sedežih

V razpravi je Lotrič spomnil, da država že 20 let ni uresničila ustavne zaveze iz leta 2006, ker so pretekli poskusi padli pri sporih o sedežih pokrajin. Prepiri so po njegovi oceni koristili centru moči v Ljubljani pri zadrževanju odločanja o denarju, zato bodo o sedežih govorili šele na koncu. »Prav vsaka regija ima svoje priložnosti in izzive, odgovore nanje pa najbolje poznajo ljudje, ki tam živijo. Uspelo nam bo le skupaj, drug brez drugega ne moremo. Ne država brez občin ne ministrstva brez prijaviteljev – občin, gospodarstvenikov, javnih institucij. Želim, da pride v našo zavest, da nismo na različnih bregovih, temveč da smo na isti ladji,« pa poudarja ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs.

Uspelo nam bo le skupaj, drug brez drugega ne moremo, je prepričana ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs. FOTO: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj

Lotrič je opozoril, da vsak dan 140.000 ljudi na delo potuje v Ljubljano, Slovenija pa na lokalni ravni porabi le 19 odstotkov javnega denarja ob evropskem povprečju do 35 odstotkov. Na pokrajine bi prenesli regionalni razvoj, del prometne infrastrukture, regionalni prevoz, mrežo srednjih in višjih šol, povezovanje zdravstva in sociale ter širšo civilno zaščito in protipoplavne ukrepe. Napovedal je skorajšnji koalicijski vrh o akcijskem načrtu ter predlagal, da bi razvojne agencije postale izvajalske organizacije pokrajin, glavarji pa bi z ustavno spremembo razširili državni svet in prevzeli regionalno zakonodajo.

60 GLASOV je potrebnih za potrditev pokrajin v DZ.

Marko Drofenik z ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je opozoril, da Ljubljana z 250.000 delovnimi mesti od 1,050.000 zaposlitev obvladuje že četrtino delovnih mest, do leta 2050 pa bi delež lahko dosegel 30 odstotkov, medtem ko država brez priseljevanja v desetih letih izgubi 60.000 ljudi oziroma velikost Kranja. Po več kot 1300 straneh analiz in treh poskusih ne potrebujejo novih študij, temveč akcijski načrt predvideva prenos nalog, kadrov, financ in premoženja z ministrstev na pokrajine, občinam pa pristojnosti ne bodo jemali.