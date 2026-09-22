Nov preobrat po skrivnostni nesreči poljskega diplomata v Ljubljani: »Šlo je za nesrečen slučaj«

Primer hudo poškodovanega poljskega diplomata v Ljubljani, ki je v zadnjih dneh sprožil številna vprašanja in tudi nasprotujoča si poročila, dobiva novo pojasnilo. Poljski odpravnik poslov v Sloveniji Leszek Soczewica je incident označil za nesrečen slučaj. Poljsko zunanje ministrstvo je že pred tem zavračalo nekatere navedbe, ki so se pojavile v medijih.

Dogodek se je zgodil 13. septembra okoli 3. ure zjutraj na območju poljskega diplomatskega predstavništva v Ljubljani. Ljubljanski policisti so takrat sporočili, da se je poljski državljan iz za zdaj neugotovljenega razloga poškodoval pri padcu z balkona. Utrpel je hude poškodbe, njegovo življenje pa je bilo ogroženo.

Poljska stran: Šlo je za nesrečo

Po prvih medijskih objavah se je okoli dogodka spletla prava uganka. Poljski mediji so poročali, da naj bi šlo za visokega uslužbenca urada za diplomatsko varnost in da naj bi padel skozi okno iz tretjega nadstropja. Pojavile so se tudi navedbe, da naj bi bil sicer na dopustu, a naj bi prevzel diplomatsko pošiljko, je navedlo Delo. Poljsko zunanje ministrstvo je nato del teh navedb zanikalo. Tiskovni predstavnik Maciej Wewiór je sporočil, da poškodovani ni vodja urada za diplomatsko varnost, ampak uslužbenec enega od njegovih oddelkov. Prav tako je zanikal, da bi pri sebi imel tajne dokumente ali da bi padel skozi okno. Po navedbah ministrstva se je nesreča zgodila med njegovim zasebnim bivanjem v Ljubljani.

Slovenski policisti niso mogli opraviti ogleda

Primer je toliko bolj nenavaden, ker slovenska policija kraja dogodka ni mogla pregledati na običajen način. Prostori diplomatskega predstavništva namreč po Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih uživajo nedotakljivost, zato policisti brez dovoljenja vodje predstavništva vanje ne smejo vstopiti. Slovenska policija je sporočila, da zato ogleda in drugih preiskovalnih dejanj v notranjosti ni opravila.