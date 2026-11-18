Po razkritju milijonske prevare na Darsu je prišlo do novega preobrata. Monika Pekošak, nekdanja poslanka Gibanja Svoboda in direktorica področja financ in računovodstva, sporazumno zapušča družbo. Sprva je vodstvo zatrjevalo, da je odstopila zaradi objektivne odgovornosti, pozneje pa so se pojavile drugačne informacije. Medtem preiskovalci še vedno ugotavljajo, kako je lahko na lažnem računu v tujini končalo približno 1,8 milijona evrov.

Predsednik uprave Darsa Peter Drobež je v torek sporočil, da je Pekošakova zaradi objektivne odgovornosti ponudila odstop, ki ga je uprava sprejela. Toda Televizija Slovenija je pozneje na podlagi informacij dveh med seboj neodvisnih virov poročala, da Pekošakova ni odstopila, temveč je upravi predlagala sporazumno prenehanje delovnega razmerja.

Afera zaradi spornih nakazil na Darsu se nadaljuje. FOTO: Delo Ui

Pet nakazil, skoraj 1,8 milijona evrov na lažnem računu

Spomnimo, Dars naj bi konec oktobra prejel elektronsko sporočilo goljufov, ki so se predstavljali kot predstavniki avstrijskega gradbenega podjetja Strabag. Sporočili so, da ima podjetje nov bančni račun, na katerega naj Dars nakaže denar. Med 2. in 6. novembrom je družba izvedla pet nakazil v skupni vrednosti približno 2,5 milijona evrov. Po poročanju Televizije Slovenija naj bi pristojne službe pravočasno opozorile, da bi lahko šlo za prevaro. Kljub temu so plačila izvedli. Dve nakazili so uspeli ustaviti, približno 1,8 milijona evrov pa je končalo na lažnem računu v tujini.

Dars: Žrtev organizirane kriminalne združbe

Predsednik uprave Peter Drobež je po razkritju pojasnil, da na Darsu domnevajo, da so postali žrtev dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe. Zagotovil je, da so o dogodku obvestili pristojne organe, sprožili notranje postopke in začeli sodelovati s preiskovalci. Preiskava poteka tako v Sloveniji kot v tujini. Vodstvo si prizadeva, da bi izgubljeni denar dobilo nazaj, vendar za zdaj ni znano, koliko ga bo mogoče povrniti.

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je v odzivu na razkritje poudaril, da pričakuje jasne odgovore glede spornih nakazil in prevzem odgovornosti za ugotovljene nepravilnosti. V SDS so medtem s prstom pokazali na Gibanje Svoboda, saj je bila Pekošak njihova poslanka.