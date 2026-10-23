Nov preobrat v grozljivem umoru v Malem Ubeljskem: sina policisti dobili na telefon, Italijani so ga medtem izsledili (FOTO)

Po pretresljivi družinski tragediji v Malem Ubeljskem pri Postojni so kriminalisti razkrili nove podrobnosti preiskave. Kot smo poročali, so gasilci v četrtek, 22. oktobra, med gašenjem požara v stanovanjski hiši našli truplo 74-letne ženske. Že kmalu se je pojavil sum, da jo je umoril njen sin, ki je nato pobegnil.

Policijska uprava Koper je danes sporočila, da je sodna obdukcija potrdila nasilno smrt 74-letnice. Kriminalisti so zaradi suma umora kazensko ovadili njenega 47-letnega sina, ki so ga po obsežnem iskanju izsledili italijanski varnostni organi. Policija predlaga, da se zanj odredi pripor in izda evropski nalog za prijetje in predajo.

Mrtvo mater našli v garaži, ogenj se je razširil tudi na truplo

V četrtek ob 8.58 je Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Koper prejel obvestilo Regijskega centra za obveščanje o požaru na območju Postojne. Gasilci so med intervencijo v stanovanjski hiši naleteli na deloma ožgano žensko truplo. Policisti in kriminalisti so ob prihodu ugotovili, da mrtva ženska leži na tleh garaže. Njeno smrt je potrdil zdravnik Zdravstvenega doma Postojna.

Ker so okoliščine že ob prvem ogledu vzbujale sum, da ni šlo za običajno smrt, sta bili o dogodku obveščeni dežurna okrožna državna tožilka in preiskovalna sodnica koprskega okrožnega sodišča. Obe sta prišli na kraj dogodka, pri ogledu pa je sodeloval tudi izvedenec Inštituta za sodno medicino. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo, ki so jo opravili danes dopoldne, 23. oktobra. Ugotovitve ogleda in obdukcije so potrdile, da je 74-letnica umrla nasilne smrti. Po ugotovitvah policije je storilec zapustil kraj dejanja, ogenj pa se je razširil po stanovanjski hiši in zajel tudi truplo pokojnice.

Kriminalisti so na prizorišču zavarovali številne sledi, ki jih bodo dodatno analizirali v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju v Ljubljani.

FOTO: Moni Černe

S sinom vzpostavili telefonski stik, vendar ni želel povedati, kje je

Med preiskavo so policisti ugotovili, da je pokojna v stanovanjski hiši živela skupaj s svojim 47-letnim sinom. Prav njega zdaj utemeljeno sumijo, da je vpleten v nasilno smrt svoje matere. Policisti so ga začeli iskati že v četrtek. Kot so razkrili danes, jim je z njim uspelo vzpostaviti celo telefonski stik. Toda moški jim ni želel povedati, kje se nahaja.

Sledila je obsežna iskalna akcija. Policija je območje pregledovala tudi s helikopterjem, na teren pa je prišel vodnik službenega psa. Policisti so preiskali neposredno okolico hiše in večkrat preverili različne lokacije, kjer naj bi osumljenca opazili. Ker kraj tragedije ni daleč od državne meje, so o iskanju obvestili tudi italijanske varnostne organe.

Osumljenca izsledili Italijani, policija zahteva evropski nalog

Prav sodelovanje z italijanskimi kolegi je prineslo preobrat. Italijanski varnostni organi so slovensko policijo še isti dan obvestili, da imajo 47-letnega slovenskega državljana v postopku. Koprski kriminalisti so zoper njega že podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja umora po prvem odstavku 116. člena Kazenskega zakonika. Ob tem so predlagali, naj se čim prej odredi pripor in izda evropski nalog za prijetje in predajo, ki bi omogočil njegovo predajo slovenskim pravosodnim organom. To pomeni, da postopek za njegovo vrnitev v Slovenijo še ni zaključen.

Če bo 47-letnik pravnomočno spoznan za krivega umora po 116. členu Kazenskega zakonika, mu grozi najmanj 15 let zapora. Kriminalistična preiskava se medtem nadaljuje. Forenzični strokovnjaki bodo pregledali zavarovane sledi, policija pa še ugotavlja vse okoliščine nasilne smrti in požara. Za zdaj ostaja nepojasnjeno tudi, kaj natančno se je dogajalo v hiši pred tragedijo in kakšen naj bi bil motiv za dejanje.

Kot smo že poročali, so prebivalci Malega Ubeljskega nad dogodkom pretreseni. Vasico pod Nanosom, kjer se številni med seboj poznajo, je tragedija močno zaznamovala. Po informacijah naj bi mati in sin živela sama, domačini pa pred dogodkom niso pričakovali tako tragičnega razpleta.