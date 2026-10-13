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Tea Košir odstopila tudi kot poslanka! Še včeraj napovedovala nekaj povsem drugega, danes pa: »Ne potrebujem vpitja v parlamentu, kajne?«

Na slovenskem političnem prizorišču se vrstijo presenečenja.
Na slovenskem političnem prizorišču se vrstijo presenečenja. FOTO: Blaž Samec/fb Tea Košir Demokrati
Na slovenskem političnem prizorišču se vrstijo presenečenja. FOTO: Blaž Samec/fb Tea Košir Demokrati
M. U.
 13. 10. 2026 | 16:49
 13. 10. 2026 | 18:17
4:50
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Potem ko je zapustila ministrstvo za zdravje in izstopila iz stranke Demokrati Anžeta Logarja, naj bi se Tea Košir zdaj odločila še za odhod iz državnega zbora, je navedel Info360. Še včeraj je napovedovala povsem drugačno prihodnost.

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Po referendumu nov pretres za Logarjeve Demokrate, poslanka Tea Košir ponoči sporočila svojo odločitev

Na slovenskem političnem prizorišču se vrstijo presenečenja. Po poslancu stranke Resni.ca Borisu Mijiću, ki je v ponedeljek napovedal odstop, naj bi se od poslanskega stolčka poslovila tudi Tea Košir. Kot poroča Info360, naj bi svojo odločitev že zapisala, podpisala in odstopno izjavo oddala v vložišču državnega zbora. Kasneje je za 24ur.com potrdila, da se poslanski funkciji odpoveduje. Svojo odločitev je že zapisala in podpisala ter jo oddala v vložišču državnega zbora.

Ne potrebuje »vpitja v parlamentu«

Košir je sicer na Facebooku danes objavila zapis, v katerem je navedla, da ne potrebuje »vpitja v parlamentu«.

 »Želim ustvarjati, povezovati in delati. In če je cena za to samostojna pot, jo sprejemam. Ker funkcija mine. Vest pa ostane. Še vedno verjamem,« je sklenila zapis. V njem ne omenja, da se bo poslanski funkciji, ko bo nanjo znova sedla, odpovedala. Trenutno namreč sploh ni poslanka, ampak še vedno formalno državna sekretarka na ministrstvu za zdravje.

Zapis na Facebooku Tee Košir: 

Demokrati ostajajo tri ministrstva. In prav je, da imajo priložnost uresničiti svoje zaveze.

Jaz pa imam svojo vest. In svoje vrednote.

Kdaj naj človek kloni? In zakaj?

Zaradi denarja? Položaja? Pritiskov? Zato, ker se mu kdo smili? Ali zato, ker je lažje prikimati večini, kot ostati zvest sebi?

Kje je meja, ko kompromis ni več sodelovanje, ampak odpoved lastnim načelom?

Ste me pa slišali, kako razmišljam.

Ne potrebujem vpitja v parlamentu, kajne? Ne potrebujem konfliktov, da bi bila slišana. Potrebujem le svobodo, da razmišljam s svojo glavo.

Ne želim nikomur škodovati. Želim ustvarjati, povezovati in delati.

In če je cena za to samostojna pot, jo sprejemam.

Ker funkcija mine. Vest pa ostane.

Še vedno verjamem.

Še včeraj drugačna zgodba, danes nov preobrat

Koširjeva je konec septembra najprej odstopila s položaja državne sekretarke na ministrstvu za zdravje. Nato je javno spregovorila o svoji politični prihodnosti in v ponedeljek sporočila, da zapušča Demokrate Anžeta Logarja. Takrat je napovedala, da se namerava v državni zbor vrniti kot nepovezana poslanka. Poudarila je, da bo spoštovala koalicijske zaveze, podpirala dobre predloge in glasovala po svoji vesti.

A le dan pozneje naj bi si premislila. Po informacijah portala Info360 se je odločila, da se poslanskemu mandatu povsem odpove.

Logarjevi niso seznanjeni z odločitvijo

V poslanski skupini Demokratov po navedbah Info360 z najnovejšo odločitvijo Koširjeve niso seznanjeni, zato je tudi ne komentirajo.  Če bo Koširjeva dokončno odstopila, bo to pomembno vplivalo na sestavo poslanske skupine. Demokrati bodo namreč obdržali šest poslancev, v državnem zboru pa bo ostala Elena Zavadlav Ušaj, ki trenutno vodi njihovo poslansko skupino.

Če bi se Koširjeva vrnila v poslanske klopi, bi morala Zavadlav Ušajeva kot nadomestna poslanka svoj sedež prepustiti njej.

Po poročanju Info360 bo koalicija tako ohranila 48 poslanskih glasov, ob podpori petih zunajkoalicijskih poslancev Resnice.

Od poslanskega stolčka se poslavlja tudi Mijić

Koširjeva ni edina, ki je v teh dneh poskrbela za politično presenečenje. V ponedeljek je odstop s poslanskega mesta napovedal tudi Boris Mijić, ki je bil pred tem izključen iz stranke Resni.ca.

Njegovo pisno odstopno izjavo so že evidentirali v informacijskem sistemu državnega zbora. Poslanci naj bi se z njo uradno seznanili na petkovi izredni seji.

Medtem ko je Mijićev odstop že uradno zabeležen, pri Koširjevi ostaja odprto vprašanje, ali bo napovedani odhod iz parlamenta tudi formalno potrjen.

 

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