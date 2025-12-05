Nov škandal v zdravstvu, slovenski zdravnik namerno ohranjal daljše čakalne vrste

Na ortopedskem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto je izbruhnil škandal, ki pretresa tako zdravstveno ustanovo kot širšo javnost. Izredni strokovni nadzor je namreč razkril, da je vodja oddelka za ortopedsko kirurgijo Gregor Kavčič sistematično preusmerjal paciente iz bolnišnice v zasebno ordinacijo, kjer je sam operiral. Do celotnega razkritja je prišlo po tem, ko je ena od pacientk ogorčena poklicala vodstvo bolnišnice in povedala, da jo zaposleni kličejo ter ji ponujajo hitrejšo operacijo kolka v zasebni ordinaciji s koncesijo na Otočcu. Ponudbo je zavrnila in o dogajanju nemudoma obvestila upravo bolnišnice, ki je takoj sprožila izredni nadzor. Na novinarski konferenci je direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan potrdila, da je nadzor potrdil »sprevrženo prakso«. Ugotovljeno je bilo, da je Kavčič v zadnjih mesecih v zasebni zavod preusmeril več kot 150 pacientov, predvsem tistih z manj zahtevnimi primeri. Ker ima zasebna ordinacija Arbor Mea koncesijo, pacientom za poseg ni bilo treba doplačati, Kavčič pa je zanje izdajal tudi napotnice.

Posebej problematično je, da je Kavčič paciente, ki jih je preusmeril, hkrati še vedno vodil na čakalnem seznamu bolnišnice. Šele ko so se ti zaradi drugih storitev ponovno pojavili v bolnišnici, je označil, da so izbrali poseg pri drugi ustanovi. Tako so se pacienti znašli na dvojnem seznamu, čakalne vrste pa so se umetno daljšale. Pri nadzoru so ugotovili tudi, da je imel Kavčič na seznamu vpisane paciente, ki posega sploh še niso potrebovali. Bolnišnica zdaj čakalne sezname intenzivno prečiščuje, pri čemer se je številka čakajočih že zmanjšala s 1200 na 800.

Največjo škodo utrpeli najtežji bolniki

Direktorica Kramar Zupan je ob razkritjih ostro obsodila Kavčičeva dejanja. Po njenih besedah so bili najbolj oškodovani težji pacienti, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja niso imeli možnosti, da bi »preskočili« čakalno vrsto. Poleg tega je bilo povzročene veliko škode tudi zaposlenim, ugledu bolnišnice in celotnemu zdravstvenemu sistemu. Bolnišnica je Kavčiču že izdala izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi ter ga razrešila z mesta vodje oddelka. Primer so prijavili pristojnim institucijam, tudi policiji. V postopku izredne odpovedi se je znašla tudi glavna sestra ortopedije, za katero sumijo, da je pri nedovoljeni praksi sodelovala. Primer še vedno odmeva in sproža vprašanja o nadzoru, integriteti in transparentnosti v slovenskem zdravstvu. Bolnišnica medtem zagotavlja, da bo okrepila nadzorne mehanizme in poskrbela za to, da se podobne zlorabe ne bi ponovile.