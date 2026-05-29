Nov skok cen: ta mesec smo Slovenci živeli še dražje, takšna je bila inflacija

Inflacija je maja pričakovano dobila dodaten pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v medletni primerjavi višje za 3,6 odstotka. Spodbujale so jo predvsem cene energentov. Po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila medletna inflacija še višja, namreč 3,8-odstotna, je danes objavil statistični urad.

Medletna inflacija je bila tako še za 0,5 odstotne točke višja kot aprila. Maja lani je bila 1,8-odstotna. Mesečna inflacija se je medtem maja letos glede na aprilskih 1,9 odstotka maja umirila na 0,5 odstotka.

Elektrika in goriva med glavnimi razlogi za dražje življenje

K rasti cen so največ prispevale višje medletne cene elektrike in pogonskih goriv. Največ, 1,2 odstotne točke, so tako k medletni inflaciji prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva, kjer so se cene dvignile za 10 odstotkov. Z 0,8 odstotne točke so sledile višje cene v skupini prevoz (+5,5 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila maja 3,8-odstotna, potem ko je aprila dosegla 3,4 odstotka, maja pred enim letom pa 1,9 odstotka. Mesečna rast cen je znašala 0,3 odstotka, potem ko je bila aprila pri 1,8 odstotka.