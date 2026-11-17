Slovencem se obeta nova podražitev, ki bi jo lahko občutili prav vsak mesec. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) predlaga občutno zvišanje obveznega zdravstvenega prispevka. Ta bi se lahko s sedanjih 39,36 evra povzpel na kar 48,60 evra mesečno. To pomeni 9,24 evra več vsak mesec oziroma skoraj 111 evrov dodatnega stroška na leto. Prispevek trenutno znaša 39,36 evra mesečno, po predlogu ZZZS pa bi se lahko 1. marca 2027 povzpel na 48,60 evra.

Obvezni zdravstveni prispevek bi se lahko s sedanjih 39,36 evra povzpel na kar 48,60 evra mesečno.

Za posameznika bi to pomenilo 9,24 evra dodatnega mesečnega stroška oziroma 110,88 evra na leto. Za gospodinjstvo z dvema plačnikoma bi se skupni letni strošek povečal za 221,76 evra.

Zdravstvena blagajna potrebuje več denarja

Na ZZZS opozarjajo na vse večji razkorak med denarjem, ki ga zberejo z obveznim zdravstvenim prispevkom, in stroški zdravstvenih storitev, ki jih morajo pokriti. Po njihovih ocenah naj bi letos prihodki iz prispevka znašali 755,5 milijona evrov, odhodki pa 924,8 milijona evrov. Razlika znaša skoraj 170 milijonov evrov. Prihodnje leto naj bi se ta razkorak še povečal. Zavod napoveduje približno 815 milijonov evrov prihodkov in več kot milijardo evrov odhodkov. Predlagano zvišanje bi zdravstveni blagajni v letu 2027 prineslo približno 141 milijonov evrov dodatnih prihodkov, na letni ravni pa okoli 184 milijonov evrov.

Podražitev še ni dokončna

Upravni odbor ZZZS je predlog že podprl, vendar to še ne pomeni, da bodo zavarovanci višji prispevek tudi dejansko plačevali. O predlogu bo 25. novembra odločala skupščina ZZZS. Če ga bo potrdila, ga bo posredovala vladi, ki bo morala odločiti o nadaljnjih korakih. Za predlagano izredno zvišanje bi bila potrebna tudi ustrezna zakonska sprememba.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije predlaga občutno zvišanje obveznega zdravstvenega prispevka. FOTO: Leon Vidic/delo

Jutri pred javnost minister Ostrc

Ob napovedi občutnega zvišanja prispevka se odpira vprašanje, kako se bo odzvalo ministrstvo za zdravje.

Tadej Ostrc FOTO: Leon Vidic/delo

Minister za zdravje dr. Tadej Ostrc bo v sredo dopoldan podal izjavo za medije glede obveznega zdravstvenega prispevka Ali bo ministrstvo podprlo predlog ZZZS in ali bodo morali zavarovanci prihodnje leto res poseči globlje v žep, za zdaj ostaja odprto.