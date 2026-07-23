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VLADA V SENCI

Nov udarec za Goloba, od več strank dobil košarico: »Gibanje Svoboda ni edina sposobna voditi Slovenijo«

Iz SD so med drugim sporočili, da ne potrebujejo okvirjev, v katerih pravila postavlja ena politična stranka.
Robert Golob je svojo idejo vlade v senci predstavil v začetku meseca. FOTO: Delo Ui
Robert Golob je svojo idejo vlade v senci predstavil v začetku meseca. FOTO: Delo Ui
STA, B. K. P.
 23. 7. 2026 | 18:00
 23. 7. 2026 | 18:00
4:07
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Po sredinem srečanju, na katerem je prvak Svobode Robert Golob sorodnim strankam ponudil sodelovanje v vladi v senci, so se že zvrstile zavrnitve. Iz SD sporočajo, da za učinkovito sodelovanje niso potrebni okvirji, kjer pravila postavlja ena stranka. Prerod daje prednost projektnemu sodelovanju. V Levici bodo odločitev sprejeli na organih stranke.  Predsednik Svobode je svojo idejo vlade v senci predstavil v začetku meseca, na sredinem kosilu v središču Ljubljane pa je možnost sodelovanja, koordinacijo katerega bi kot vodja največje opozicijske stranke predvidoma prevzel sam, predstavil tudi predstavnikom SD, Levice in Preroda. A pri tem ni požel prevelikega navdušenja, danes so v nekaterih strankah sodelovanje v vladi v senci tudi že javno zavrnili.

Iz SD so tako sporočili, da ne potrebujejo okvirjev, v katerih pravila postavlja ena politična stranka. »Iz izkušenj preteklega mandata vemo, da lahko preveč toga politična partnerstva omejujejo uresničevanje socialnodemokratskih politik in vrednot,« so zapisali v sporočilu za javnost. Kot je v izjavi v DZ poudarila poslanka in podpredsednica stranke Andreja Katič, je SD ostra opozicija, z drugima dvema opozicijskima strankama že sicer dobro sodelujejo, kar po njenih besedah dokazuje tudi več predlogov, ki so jih že v tem sklicu DZ skupaj vložili v parlamentarni postopek. »Menimo, da ni potrebno nekaj novega podpisovati in ustanavljati, Socialni demokrati lahko tudi najlažje uveljavljamo svoje socialdemokratske ideje skozi zakonodajo ali pobude, predloge, tudi kritiko, ki jo bomo izrazili na tak način, da ostanemo samostojna politična stranka,« je dejala.

SD je tako v sporočilu za javnost poudarila še, da bodo gradili močno alternativo, a ostali samostojna politična sila. »Ob tem želimo jasno poudariti, da Gibanje Svoboda ni edina politična sila, sposobna voditi Slovenijo. Socialna demokracija predstavlja samostojno politično tradicijo z jasno vizijo razvoja države, ki temelji na socialni pravičnosti, dostojnem delu, močnih javnih storitvah, socialnem dialogu in solidarnosti,« so prepričani.

Prerod se vladi v senci ne bo pridružil

V Prerodu Vladimirja Prebiliča, ki jim sicer na volitvah ni uspel preboj čez parlamentarni prag, več možnosti pripisujejo sodelovanju pri posameznih projektih. »Takšno sodelovanje mora temeljiti na strokovnosti, ki naj se omejuje na politične kadre, ter jasnih in merljivih rezultatih,« so zapisali v sporočilu za javnost. Kot prvi skupni projekt predlagajo oblikovanje sistema odpornosti na korupcijo. Vladi v senci pa se ne nameravajo pridružiti. »Prerod ni bil del koalicije, ki jo je vodilo Gibanje Svoboda, ko je ta upravljala državo, zato se tudi danes ne vidi kot del vlade v senci pod njenim vodstvom,« so sporočili. Predsednik stranke Vladimir Prebilič ob tem meni tudi, da naloga opozicije ni zgolj kritiziranje oblasti, temveč priprava boljših, strokovno utemeljenih rešitev. Za to pa po njegovih besedah ni potrebna vlada v senci, pač pa znanje, politična volja in pripravljenost za delo.

Iz Levice medtem svoje odločitve o sodelovanju v Golobovi vladi v senci še niso sporočili, je pa tudi tam zaznati nekaj zadržanosti pri sodelovanju na način, kot jim je bilo predstavljeno na sredinem srečanju. Sokoordinator Levice Luka Mesec je tako za STA navedel, da se bodo o tem odločali na organih stranke, predvidoma konec poletja.

Golob se medtem na prve košarice za zdaj še ni odzval, vodja poslancev Svobode Borut Sajovic pa je v izjavi v DZ dejal, da stranke koalicije minulega mandata, ki so se zdaj preselile v opozicijo, odlično vsebinsko in programsko sodelujejo. »Vsaka od strank pa je samostojna in si izbira najbolj učinkovito pot, da državljankam in državljanom predstavi svoj program,« je dejal.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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