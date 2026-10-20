Nov udarec za Svobodo! Janševa SDS ostaja na vrhu, Golobovi izgubljajo podporo, a številke razkrivajo presenečenje

Najnovejša javnomnenjska raziskava Vox populi prinaša neprijetne novice za Gibanje Svoboda. Podpora stranki pada, nezadovoljstvo z vlado narašča, toda pri razdelitvi poslanskih sedežev se kaže povsem drugačna slika.

Če bi bile parlamentarne volitve minulo nedeljo, bi največ glasov dobila SDS, kaže oktobrska raziskava Vox populi, ki jo je za Dnevnik izvedla agencija Ninamedia. Stranka Janeza Janše ostaja na prvem mestu z 22,4-odstotno podporo, medtem ko Gibanje Svoboda izgublja tla pod nogami. Podpora stranki je s septembrskih 19,9 odstotka zdrsnila na 18,1 odstotka. Toda čeprav SDS vodi, bi lahko stranke leve sredine po projekciji poslanskih sedežev sestavile vlado. Razlog? Medtem ko Svoboda izgublja, njeni politični konkurenti na levi sredini pridobivajo.

Svoboda izgublja, SD in Levica pa rasteta

Podpora Socialnim demokratom je s septembrskih 8,4 odstotka zrasla na devet odstotkov. Še večji skok je uspel Levici, ki je s 7,3 odstotka napredovala na 8,7 odstotka. Na drugi strani je SDS v primerjavi s septembrom izgubila pol odstotne točke podpore. NSi bi volilo sedem odstotkov vprašanih, Demokrati Anžeta Logarja pa bi dobili 3,1 odstotka glasov. Stranka Resni.ca bi po rezultatih raziskave ostala pod tremi odstotki podpore.

Raziskavo je Ninamedia izvedla med 12. in 14. oktobrom, v telefonski in spletni anketi pa je sodelovalo 700 ljudi.

Med opredeljenimi volivci je razlika med vodilnima strankama še izrazitejša. SDS bi podprlo 28,5 odstotka vprašanih, Gibanje Svoboda pa 23 odstotkov.

Veliko presenečenje: leva sredina bi lahko sestavila vlado

Čeprav SDS ostaja najmočnejša stranka, projekcija poslanskih sedežev razkriva zanimiv razplet. SDS bi dobila 29 poslanskih mest, Gibanje Svoboda 23, SD 12, Levica 11, NSi devet in Demokrati štiri. To pomeni, da bi imele Gibanje Svoboda, SD in Levica skupaj 46 poslancev, SDS, NSi in Demokrati pa 42. Po takšni projekciji bi torej stranke leve sredine lahko oblikovale parlamentarno večino, čeprav je SDS po podpori posameznim strankam prepričljivo na prvem mestu.

V Ljubljani se obeta drugi krog županskih volitev, najverjetnejši boj med Jankovićem in Mescem V županski tekmi v Ljubljani najvišje kotira aktualni župan Zoran Janković, ki bi ga izbralo 34,6 odstotka vprašanih, kaže anketa Ninamedie. Sledi prvak Levice Luka Mesec z 21 odstotki in nekdanji premier Anton Rop z 8,2 odstotka. Jankovićeva lista s skoraj 27-odstotno podporo vodi v boju za svetniška mesta, sledita Levica in SDS. V tekmi za vodenje ljubljanske mestne občine trojici kandidatov z najvišjo podporo sledijo še kandidat stranke Glas za otroke in družino Aleš Primc s 6,2 odstotka podpore, kandidat Svobode Klemen Boštjančič, ki ga je kot svojo volilno izbiro navedlo 5,2 odstotka vprašanih, ter kandidat SDS Aleš Vrhovec, ki bi ga obkrožilo 4,6 odstotka vprašanih.

Skoraj 60 odstotkov vprašanih nezadovoljnih z vlado

Za aktualno vlado so posebej neprijetni podatki o oceni njenega dela. Kar 58,4 odstotka vprašanih meni, da vlada svoje delo opravlja neuspešno. Septembra je bilo takšnega mnenja 56 odstotkov sodelujočih v raziskavi.

Delež tistih, ki delo vlade ocenjujejo kot uspešno, ostaja nespremenjen pri 32 odstotkih.

Kdo je najbolj priljubljen politik?

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar. Na drugem mestu je predsednik SD Matjaž Han, na tretjem pa prvak Gibanja Svoboda Robert Golob. Na četrto mesto se je povzpel evropski poslanec Matjaž Nemec, ki je prehitel Luko Mesca. Šesta je Asta Vrečko. Janez Janša, predsednik SDS in vlade, je na 17. mestu lestvice priljubljenosti.