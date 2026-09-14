Nov udarec za voznike: goriva se bodo konkretno podražila, cena dizla in kurilnega olja bo rekordna

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,4 centa na 1,718 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,991 evra na liter dražji za 5,2 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,602 evra na liter za 5,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 21. septembra.

Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra. Začasno, od 28. julija do 28. septembra, so 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje oproščeni tudi plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti. Če cen ne bi regulirali in oprostitve plačila obeh dajatev ne bi bilo, bi bilo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,927 evra, so izračunali na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Liter dizla bi stal okoli 2,206 evra, liter kurilnega olja pa okoli 1,817 evra.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah so lahko drugačne

Cene teh naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem oblikujejo prosto.