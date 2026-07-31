Nov vročinski val: pitje tekočin je ključno, slabši občutek za žejo imajo otroci in starejši

Tako v dneh, ko smo vstopili v nov vročinski val, svarijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). S pomočjo uravnavanja količine telesnih tekočin telo uravnava tudi telesno temperaturo. Primer tega je potenje, s katerim telo zniža telesno temperaturo v vročini. Povprečno aktivni odrasli potrebujejo glede na svojo telesno težo približno od dva do 2,5 litra tekočine na dan. Ob nezadostni količini tekočin se zmanjša volumen krvi, to pa zmanjša oskrbo tkiv, kot so možgani in mišice, s kisikom in hranili. Zato je pomembno prepoznavanje količine vode v organizmu, na kar opozarjata pogostost odvajanja in občutek žeje. Občutek žeje, ki je eden od simptomov blage dehidracije, se pojavi šele, ko v telesu nastane opazna, približno enoodstotna izsušitev oziroma pomanjkanje vode, sporoča NIJZ.

Prvi simptomi dehidracije so zmanjšana zbranost, pozornost in slabše spominske funkcije. Vpliva lahko tudi na prebavo, delovanje ledvic ter krvni tlak in obtok. Odrasli lahko zaznajo tudi manjšo napetost kože, utrujenost in glavobol. S stopnjevanjem dehidracije se lahko pojavijo še višja frekvenca bitja srca in dihanja, krči, slabost, suha koža pa tudi vrtoglavica, zmedenost, omedlevica in motnje vida, so opisali. Hujše izsušitve lahko ogrožajo življenje, saj dehidracija lahko povzroči celo smrt.

Najprimernejša je voda. FOTO: Ekaterina Goncharova/Getty Images

Ključno je, da smo zelo pozorni na znake dehidracije zlasti pri majhnih otrocih.

Slabši občutek za žejo imajo otroci in starejši, ki si sami pogosto ne znajo pomagati ali prepoznati nevarnosti. Pri otrocih mehanizmi potenja še niso zreli, zaradi česar je ključno, da smo zlasti pri majhnih otrocih zelo pozorni na znake dehidracije, kot so suhe ustnice in ustna sluznica, podočnjaki, vdrta mečava, slabša napetost kože, dlje suha plenička. »Še posebno moramo biti pazljivi, če imajo obolenje s povišano telesno temperaturo ali drisko,« opozarja NIJZ.

Nektar ali sok

Za preprečevanje dehidracije je seveda treba biti dovolj tekočine. Najboljša pijača, ki jo lahko spijemo, je voda, priporočljivo pa je tudi pitje zeliščnih in sadnih nesladkanih čajev. Če že posežemo po raznih stisnjenih sokovih in sadnih sirupih, jih je treba močno razredčiti z vodo. Primerno je tudi pitje sadnih in zelenjavnih sokov. Ob tem NIJZ opozarja na pomembno razliko: pijače s 100-odstotnim deležem sadja ali zelenjave nosijo oznako sok oziroma juice, sokovi z dodatkom vode in sladkorja pa nektar.