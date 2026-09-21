Nova anketa: Pirc Musarjeva se lahko spet veseli, SDS ostaja pred Svobodo, razlika se je povečala

Septembrski Vox populi prinaša nove številke na slovenskem političnem prizorišču. Med opredeljenimi volivci ostaja na prvem mestu SDS z 28,6 odstotka podpore, Gibanje Svoboda pa je pri 24,9 odstotka. Razlika med strankama se je v primerjavi z avgustovsko meritvijo Ninamedie povečala.

Rezultati kažejo, da SDS med opredeljenimi anketiranci ohranja najvišjo podporo. V primerjavi z avgustovsko raziskavo Ninamedie je pridobila 2,6 odstotne točke in dosegla 28,6 odstotka. Gibanje Svoboda je pri 24,9 odstotka. Še avgusta je bila razlika med strankama po podatkih Ninamedie le 0,4 odstotne točke, v tokratni meritvi pa znaša 3,8 odstotne točke.

SD tretja, sledita Levica in NSi

Na tretjem mestu je SD z 10,5 odstotka podpore med opredeljenimi volivci. Levica je pri 9,1 odstotka, NSi pa pri 8,6 odstotka. Slednja je v primerjavi z avgustovsko raziskavo Ninamedie pridobila 1,3 odstotne točke. Demokrati Anžeta Logarja imajo po tej meritvi 4,3 odstotka podpore med opredeljenimi volivci. Precej slabše kaže Resni.ci Zorana Stevanovića. Po podatkih Ninamedie je stranko med vsemi sodelujočimi v raziskavi izbralo dva odstotka vprašanih, zato bi po tej meritvi ostala pod parlamentarnim pragom.

Kaj pa delo vlade?

Po navedbah STA se ocena dela vlade v primerjavi s prejšnjo meritvijo ni bistveno spremenila. Avgustovska raziskava Vox populi je pokazala, da je delo vlade kot uspešno ocenjevalo 31,4 odstotka vprašanih, kot neuspešno pa 57,1 odstotka. Takrat je bilo neopredeljenih 11,5 odstotka sodelujočih.

Pirc Musarjeva znova na vrhu lestvice politikov

Ninamedia je preverjala tudi priljubljenost posameznih politikov. Na prvo mesto se je v tej raziskavi vrnila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki jo je v Medianini raziskavi teden prej prehitel predsednik SD Matjaž Han. Tokrat je Han drugi.

Na tretjem mestu je predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, četrti je Luka Mesec, sledi Asta Vrečko. Raziskava je bila izvedena še pred nekaterimi dogodki, ki so v zadnjih dneh odmevali v povezavi z Mescem in Vrečkovo, zato teh odzivov v meritvi še ni.

Javnomnenjsko raziskavo Vox populi je za časnik Dnevnik med 14. in 16. septembrom izvedla agencija Ninamedia.

Predsednik NSi in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je na devetem mestu. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz vrst NSi Janez Cigler Kralj je zasedel 13. mesto, sledi mu prvak Demokratov Anže Logar na 14. mestu. Predsednik vlade in SDS Janez Janša pa je zasedel 16 mesto.