Nova anketa pretresla politični vrh, skoraj polovica ne podpira vlade

Rezultati oktobrske ankete Mediane za POP TV kažejo 21,8-odstotno podporo SDS in 19,4-odstotno podporo Gibanju Svoboda, kar pomeni, da se je razlika med strankama od septembra zmanjšala za eno odstotno točko. Na vrh lestvice priljubljenosti politikov se je vrnila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Razlika med strankama se zmanjšuje

SDS bi po anketi volilo 21,8 odstotka vprašanih (septembra 23,7 odstotka), sledi ji Gibanje Svoboda, ki bi jo v tokratni anketi izbralo 19,4 odstotka vprašanih (septembra 20,3 odstotka). Na tretje mesto se je uvrstila SD z 8,3 odstotka (septembra 6,8 odstotka), na četrtem mestu je skupna lista NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča, ki bi jo izbralo 7,9 odstotka volivcev (septembra sedem odstotkov), na petem pa Levica s 6,5 odstotka podpore (septembra 6,1 odstotka). Sledita Demokrati Anžeta Logarja s 3,7 odstotka (septembra 4,2 odstotka), Resnica s 3,4 odstotka (septembra 2,9 odstotka) z 1,7 odstotka podpore. Podpora ostalih strank ostaja razdrobljena v 6,2 odstotka glasov, poroča POP TV.

Vir: Mediana/Pop TV

Neodločenih je 14 odstotkov anketirancev (septembra 12,9). Nobene stranke ne bi volilo 5,4 odstotka (septembra 6,3 odstotka), ostali anketiranci pa niso želeli odgovoriti. Delo vlade podpira 39,8 odstotka vprašanih, nasprotuje ji slaba polovica oziroma 48 odstotkov anketirancev. Neopredeljenih je 12,2 odstotka. Delo parlamenta podpira 26,8 odstotka vprašanih, 58,5 pa dela parlamenta ne podpira, neopredeljenih je 14,7 odstotka.

Kdo je na vrhu na lestvici priljubljenosti politikov?

Na lestvici priljubljenosti politikov se je na prvo mesto vrnila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je na drugo mesto izrinila predsednika SD Matjaža Hana, tretji je tokrat minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz, četrti kmetijski minister Janez Cigler Kralj, peti pa finančni minister Andrej Šircelj.

Anketa je bila opravljena še preden je predsednica države zavrnila udeležbo na državni proslavi ob dnevu suverenosti. FOTO: Voranc Vogel

Prvak NSi Jernej Vrtovec je napredoval na sedmo mesto, sledi mu premier in predsednik SDS Janez Janša. Prvak Demokratov Anže Logar je deseti, prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je nazadoval na petnajsto mesto, prvi obraz Levice Luka Mesec pa napredoval na šestnajsto. S tem je prehitel strankarsko sokoordinatorko Asto Vrečko, ki je sedemnajsta. Najslabšo povprečno oceno pa so volivci tudi tokrat podelili predsedniku Resnice in državnega zbora Zoranu Stevanoviću. Inštitut za raziskovanje trgov in medijev.