Rezultati novembrske ankete Ninamedie Vox populi za Dnevnik kažejo stabilno podporo SDS. Podpora je za odstotno točko padla Gibanju Svoboda. Kljub temu bi leva sredina v DZ napredovala do absolutne večine, saj sta Levica in SD napredovali, Demokrati in Resnica pa nazadovali.

Anketiranci so v odgovoru na vprašanje, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v DZ, največjo podporo, to je 22,9 odstotka, namenili SDS (oktobra 22,4). Sledijo Gibanje Svoboda s 17,1 odstotka (oktobra 18,1), SD z 10,6 (oktobra devet), Levica z 9,3 odstotka (8,7 odstotka) in NSi s 6,1 odstotka (oktobra sedem). Demokrati Anžeta Logarja bi dobili tri odstotke (oktobra 3,1). Resnico je javnomnenjska anketa komaj zaznala. Za druge stranke bi glasovalo 13,5 odstotka vseh vprašanih.

Ninamedia je anketo za Dnevnik izvedla med 16. in 18. novembrom. Po telefonu in spletu je v njej sodelovalo 700 vprašanih.

Med opredeljenimi bi za SDS glasovalo 28,7 odstotka (oktobra 28,5), za Gibanje Svoboda bi se odločilo 21,4 odstotka vprašanih opredeljenih (oktobra 23 odstotkov), za SD 13,3 odstotka (oktobra 11,5), Levico 11,7 (oktobra 11,1), NSi 7,6 (oktobra 8,9), Demokrate pa 3,8 odstotka (oktobra 3,9). Druge stranke bi med opredeljenimi izbralo 13,5 odstotka vprašanih. Izračun sedežev v DZ kaže, da bi SDS osvojila 29 poslanskih mest, Gibanje Svoboda 22, SD 13, Levica 12, NSi osem in Demokrati štiri. Delo vlade je kot uspešno ocenilo 33,1 odstotka vprašanih (oktobra 32), kot neuspešno pa 59,4 odstotka (oktobra 58,4).

Pirc Musar najvišje ocenjena

Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je prineslo kar nekaj sprememb na lestvici priljubljenosti. Najvišje ocenjena med politiki ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, na drugem mestu je predsednik SD Matjaž Han, na tretjem mestu pa je sokoordinator Levice in kandidat za ljubljanskega župana Luka Mesec, ki je na tej lestvici najvišje doslej. Na četrtem mestu je poslanka Svobode Alenka Bratušek, na petem pa prvak Svobode Robert Golob. Predsednik NSi Jernej Vrtovec je na desetem mestu, predsednik SDS in premier Janez Janša pa na 20. mestu. Najbolj je napredoval aktualni ljubljanski župan Zoran Janković, ki je na šestem mestu.