Na srečanju z že izvoljenimi župani občin Ajdovščine, Tolmina, Brd, Kanala ob Soči in Vipave je kandidat Bogdan Česnik, ki se s podpisi volivcev poteguje za svoj prvi mandat, predstavil svoj pogled na vlogo Nove Gorice kot regijskega središča ter pomen in nujnost tesnejšega sodelovanja pri razvoju celotne Severno Primorske (Goriške) razvojne regije.

Česnik je na predvolilnem srečanju povedal: »Krepili bomo sodelovanje med občinami, redno izmenjavo idej, izkušenj in razvojnih pobud ter skupno načrtovanje prihodnosti regije. Povezovali bomo gospodarstvo, turizem, kulturo, izobraževalne ustanove, javne zavode in druge razvojne partnerje. Skupaj bomo iskali nove razvojne priložnosti in dodatne vire financiranja, predvsem iz evropskih skladov, državnih razpisov in drugih finančnih mehanizmov. Spodbujali bomo skupne projekte na področju infrastrukture, mobilnosti, gospodarstva, turizma in kakovosti življenja, ki bodo presegali občinske meje.«

Kot je poudaril, si bo, če bo postal župan, prizadeval, da Nova Gorica s svojim znanjem, institucijami, infrastrukturo in potenciali prevzame aktivno povezovalno vlogo ter prispeva k razvoju celotne regije.