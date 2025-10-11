Nova Gorica v šoku: Alžirec po spolnem napadu na otroka še vedno na begu

POBEGNIL SKOZI OKNO

Mladoletnik sredi Nove Gorice domnevna žrtev spolnega nasilja. Storilec po zaslišanju skočil z višine šestih metrov, policija ga še išče.

Pred dnevi se je, kot smo že poročali, v središču severnoprimorske prestolnice sredi belega dne odvila grozljivka. Po naših zanesljivih podatkih je bil otrok žrtev spolnega nasilja tujca, najhujše pa so – po neuradnih informacijah – preprečili novogoriški policisti, ki so storilca zalotili med dejanjem v zapuščeni tovarni Ideal. Tja naj bi ga zvabil oziroma zvlekel z ulice. Po neuradnih podatkih naj bi spolno nasilje nad mladoletnikom zagrešil državljan Alžirije. Slednjega so v torek iz pridržanja privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ta ga je zaradi ...