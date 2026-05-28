Nova Janševa vlada dobiva obraze, danes potrjevanje ministrske ekipe

SDS, NSi in Demokrate popoldne in zvečer čaka naslednji korak do oblikovanja nove vlade, na izvršilnih odborih potrjujejo svoje kandidate za ministrska mesta. Ni pa še jasno, ali bo to dobila tudi SLS, ki je popoldne sporočila, da ga pričakuje. Demokrati pa so potrdili, da so njihovi kandidati Anže Logar, Tadej Ostrc in Mihael Zupančič. Koalicijske partnerice so v zadnjih dneh za zaprtimi vrati usklajevale kadrovski razrez nove vlade pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Ta je, kot kaže, zdaj v sklepni fazi, do večera se bodo namreč zvrstila zasedanja izvršilnih odborov SDS, NSi in Demokratov Anžeta Logarja.

V strankah sicer razreza resorjev doslej javnosti še niso predstavili, po informacijah, ki so zaokrožile na političnem parketu, pa naj bi sedem ministrskih stolčkov pripadlo SDS, pet trojčku okoli NSi, Demokratom pa tri. NSi in Demokrati so seje organov, na katerih bodo potrjevali kandidate, že začeli, SDS pa to čaka zvečer.

Še najmanj neznank je, kot kaže, za zdaj pri Demokratih. Kot je pred zasedanjem izvršilnega odbora stranke potrdil predsednik stranke Logar, ki se mu obeta vodenje ministrstva za gospodarstvo in delo, bosta ob njem kandidata stranke še Tadej Ostrc, ki se mu nasmiha stolček na čelu ministrstva za zdravje, in Mihael Zupančič, ki se mu obeta vodenje ministrstva za pravosodje. Kot je še dodal, partnerice tako danes zaključujejo notranjestrankarska usklajevanja kot tudi usklajevanja v koaliciji. »Naše članstvo je bilo o tem redno obveščeno in računam, da jih bomo prepričali tudi z naborom kandidatov za ministre,« je povedal. Kdaj bo ministrska lista tudi vložena v DZ, pa je po njegovih besedah treba vprašati predsednika vlade.

Pred tem sicer ne pričakuje vložitve zakona o Skoku, so pa usklajevanja o organizaciji enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala, t. i. Skoku, so po njegovih besedah v zaključni fazi.

Za ministrske kandidate NSi pa so že več dni veljali predsednik stranke Jernej Vrtovec za vodenje ministrstva za infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak za vodenje ministrstva za obrambo in Janez Cigler Kralj, ki se ga je zadnje dni povezovalo zlasti z ministrstvom za kmetijstvo. Vodenje po enega izmed resorjev so si obetali tudi v SLS in Fokusu, ki sta na volitvah nastopili s skupno listo z NSi.

A še ni povsem jasno, ali se bo ta želja uresničila obema strankama. Bolje pri tem kaže Fokusu, kjer bi si lahko vodenje resorja za kohezijo in regionalno samoupravo obetala generalna sekretarka stranke Monika Kirbiš Rojs. Ni pa še povsem jasno, komu najbolje kaže pri kandidaturi za stolček na čelu ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve, za favorita je nekaj časa veljal Cigler Kralj.

V tem tednu pa je zaokrožila informacija, da bi lahko vodenje tega resorja pripadlo tudi SLS, a ne nujno predsednici stranke Tini Bregant. Kot je stranka popoldne zapisala, pričakujejo dogovor o ministrstvu, ki ga bo vodil kandidat SLS. »Glede na to, da se govori, da je SLS vztrajala samo pri predsednici kot kandidatki za ministrico, še enkrat javno poudarjamo, da smo v preteklih dneh tudi pisno predlagali več kandidatov,« so zapisali.

V NSi pa pred začetkom zasedanja organov imen kandidatov niso želeli komentirati.»Na seji izvršilnega odbora bom predstavil listo kandidatk in kandidatov, več bo znanega v večernih urah,« je bil glede razreza resorjev ob prihodu na sejo izvršilnega odbora skrivnosten Vrtovec. Zatrdil pa je, da spora med njimi in SLS ni. Podpredsednica stranke Mojca Sojar pa je dejala, da je peto ministrsko mesto, ki se obeta trojici strank, še odprto.