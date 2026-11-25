Javnost večinsko nasprotuje zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, kaže javnomnenjska raziskava Vox Pouli, ki jo je za časnik Dnevnik izvedla Ninamedia. Proti zakonu se je izreklo okoli 48 odstotkov vprašanih. Na referendumu se obeta visoka udeležba, da se ga bodo zagotovo udeležili, je namreč napovedalo prek 59 odstotkov anketirancev.

Na vprašanje, ali so za uveljavitev interventnega zakona, je med tistimi, ki se 6. decembra nameravajo udeležiti referenduma, pritrdilno odgovorilo 36,8 odstotka vprašanih, proti se jih je izreklo 48,3 odstotka. 14,9 odstotka jih medtem še ne ve, ali zakon podpirajo ali ne.

Referenduma se bo zagotovo udeležilo 59,3 odstotka anketirancev, 21,3 odstotka pa se bo odločanja o interventnem zakonu verjetno udeležilo. Takih, ki so pojasnili, da je možnost za to 50-odstotna, je 13,7 odstotka. Da jih na referendum zagotovo ne bo, je povedalo 2,7 odstotka vprašanih, 2,1 odstotka jih verjetno ne bo prišlo na volišča, 0,9 odstotka pa jih še ne ve.

Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo izvedla med 16. in 18. novembrom na vzorcu 700 vprašanih. Interventni zakon so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice.

V DZ je bil sprejet 11. maja, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS. Zakon vključuje znižanje DDV za osnovna živila in možnost začasnega znižanja DDV za del energentov, prinaša pa tudi rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, na primer uvedbo kapice na socialne prispevke. Poleg tega odpravlja prepoved dela zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih, uvaja avtomatično upokojevanje in možnost hkratnega prejemanja polne plače in pokojnine ter ukinja prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske samostojne podjetnike. Na področju stanovanj med drugim prinaša nižjo obdavčitev najemnin.