Rop v boj za župana, glamurozna Urška Klakočar Zupančič ob njem za mestno svetnico

Kandidaturo za župana Ljubljane je danes napovedal tudi nekdanji predsednik vlade Anton Rop. Dejal je, da ima Ljubljano rad, zato si želi, da bi bilo upravljanje mesta bolj transparentno, učinkovito in strokovno, predvsem pa v interesu vseh Ljubljančank in Ljubljančanov. Urška Klakočar Zupančič pa bo kandidirala za mestno svetnico. »Čas je, da si mesto vzamemo nazaj in ga vrnemo ljudem. Čas je, da oblikujemo razvoj mesta Ljubljane v interesu vseh ljudi, ne pa v interesu lobijev, gradbenikov, posameznikov,« je ob najavi kandidature povedal Rop.

Dejal je, da bo njihov temeljni cilj bolj perspektivno oblikovanje razvoja Ljubljane. Mera uspeha pa bo to, da bodo v Ljubljani zagotovili več tudi dostopnih, tudi neprofitnih stanovanj. Prepričan je, da trenutna zemljiška politika v Ljubljani favorizira profitabilne projekte in kapital pred stanovanjsko preskrbo za Ljubljančane. V Ljubljani bi prav tako radi zagotovili turizem, od katerega bo imelo mesto korist, obenem pa ne bi omejeval prebivalcev. Eden od izzivov je po njegovih besedah tudi ureditev mestnega prometa.

Njuna lista se bo imenovala Lista Urške Klakočar Zupančič in Antona Ropa. FOTO: Jože Suhadolnik

»Ljubljana izrazito zaostaja«

»Ljubljana izrazito zaostaja pri kvaliteti, pa tudi obsegu porabe javnih prevoznih sredstev. Ima zastarela prevozna sredstva, imamo obseg, ki je eden najnižjih med primerljivimi v Evropi, želimo si boljši vozni park, želimo si boljšo in bolj pametno ureditev prometa,« meni Rop.

Med prioritetami so tudi skrb za okolje, čist zrak in projekti, ki čistoče zraka ne bodo zniževali. Rop se na prihajajoče volitve s skupno listo podaja z nekdanjo predsednico DZ Klakočar Zupančič, ki bo kandidirala za mestno svetnico. Povedala je, da si želijo ustvariti mesto po meri človeka.

»Želimo si novega poglavja v Ljubljani. In želimo si novega načina vodenja, ki bo pošteno, skladno s pravili, kjer bomo slišani, kjer bomo lahko na glas povedali, kaj mislimo in se zato ne bomo počutili slabo,« je dejala.

Ustanovni kongres stranke v 14 dneh

Njuna lista se bo imenovala Lista Urške Klakočar Zupančič in Antona Ropa. V prihodnjih 14 dneh načrtujejo tudi ustanovni kongres stranke.