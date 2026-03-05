  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEPREMIŠLJENA POTEZA?

Nova nevarnost preži na mlade na Čopovi ulici! »Gre za resno tveganje,« opozarjajo strokovnjaki (FOTO)

V središču Ljubljane so odprli kazino. Psihologi opozarjajo, da je lahko za mlade tvegana že sama bližina igralnice in njena prisotnost v prostoru, kjer se vsakodnevno zbirajo.
MOL pravi, da jih je ministrstvo za finance večkrat zaprosilo za soglasje h koncesiji za Casino na Čopovi ulici. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

MOL pravi, da jih je ministrstvo za finance večkrat zaprosilo za soglasje h koncesiji za Casino na Čopovi ulici. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Arhitekt Miloš Kosec. FOTO: Mavric Pivk, Delo

Arhitekt Miloš Kosec. FOTO: Mavric Pivk, Delo

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog na Grablovičevi ulici v Ljubljani. FOTO: Google maps

Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog na Grablovičevi ulici v Ljubljani. FOTO: Google maps

MOL pravi, da jih je ministrstvo za finance večkrat zaprosilo za soglasje h koncesiji za Casino na Čopovi ulici. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
Arhitekt Miloš Kosec. FOTO: Mavric Pivk, Delo
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog na Grablovičevi ulici v Ljubljani. FOTO: Google maps
Nina Čakarić
 5. 3. 2026 | 13:06
9:45
A+A-

Na Čopovi ulici v samem središču prestolnice je v kletnih prostorih pod McDonald’som vrata odprl novi kazino. Lokacija je med mimoidočimi dvignila marsikatero obrv, saj gre namreč za eno glavnih zbirališč mladih v mestu. Prostor je po zaprtju trgovine z obutvijo skoraj leto dni sameval, zdaj pa se je vanj naselila igralnica. Je ta lokacija, ki stoji tik ob restavraciji s hitro prehrano, kjer se vsak dan zadržujejo najstniki, res primerna izbira? In kakšne posledice lahko prinese?

»Resno javnozdravstveno vprašanje«

Na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, v Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, opozarjajo, da lokacija nikakor ni nepomembna. »McDonald's v središču Ljubljane dandanes predstavlja enega osrednjih neformalnih prostorov druženja mladih. Tja se usmerjajo med šolskimi odmori, po šoli, ob koncu tedna,« poudarjajo v strokovnem timu centra. Zato po njihovem mnenju odprtje igralnega salona na tej točki »odpira resno javnozdravstveno vprašanje, saj lahko prinaša dolgoročne posledice na duševno zdravje mladih«.

V omenjenem igralnici sicer obljubljajo, da je to kraj, kjer se bodo »sanje o sreči in razburljivih doživetjih uresničile«, a strokovnjaki opozarjajo, da so takšne obljube lahko zavajajoče in posebej nevarne za mladostnike.  Za Slovenske novice so pojasnili, da je mladostništvo obdobje intenzivnega razvoja možganov in gre za večjo nagnjenost k tveganim vedenjem.

»Predeli možganov, ki omogočajo samonadzor, kompleksno odločanje in presojo tveganj, dozorijo najkasneje do 25. leta starosti. Hkrati pa so centri za čustva, motivacijo in nagrado že zelo aktivni. Zaradi tega prihaja do večje impulzivnosti in nagnjenosti k tveganim vedenjem.«

Prav igre na srečo pa so zasnovane na principu hitre nagrade. »Možgani mladostnikov potrebujejo za občutek ugodja močnejšo stimulacijo, obenem pa so zelo občutljivi na dražljaje, ki obljubljajo hitro vznemirjenje in takojšnjo nagrado. Igre na srečo temeljijo prav na tem principu,« opozarjajo.

Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog na Grablovičevi ulici v Ljubljani. FOTO: Google maps
Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog na Grablovičevi ulici v Ljubljani. FOTO: Google maps

Dodati je treba, da današnji mladi odraščajo z videoigrami še skoraj v vozičku, zato so njihovi možgani že zelo zgodaj izpostavljeni mehanizmom nagrajevanja in tveganja. Prav zato so po mnenju strokovnjakov tudi bolj dovzetni za igre na srečo, saj številne sodobne videoigre in spletne platforme že vsebujejo elemente, ki spominjajo na hazardiranje.

Tvegana je že sama bližina igralnice ob kraju, kjer se zbirajo mladi

V centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog opozarjajo, da problematično ni nujno le obiskovanje casinoja ter igranje iger na srečo, temveč že samo njegovo opazovanje in njegova normalizacija. »Če je le-ta umeščen ob trgovinah, gledališčih in restavracijah, postane del vsakdanjega mestnega utripa. Če se nahaja ob središču zbiranja mladih, se zabriše meja med ‘tveganim svetom odraslih’ in svetom mladih,« opozarjajo na nevarnosti.

Če je bila prostor, ki se ukvarja z organizacijo hazardnih iger, nekoč razumljen kot dejavnost za odrasle z določenimi tveganji, po besedah strokovnjakov, zdaj s postavitvijo v samo mestno središče postaja del običajnega mestnega utripa, sprejemljivo ter vsakdanje.

Vstop mladoletnim je sicer uradno prepovedan, v realnosti pa ni vedno vse po črki zakona, ugotavljajo v Univerzitetni psihiatrični kliniki. »Zavedamo se, da mladostniki marsikdaj z iznajdljivostjo zaobidejo formalno postavljene meje, še posebej ranljivi pa so mladi z duševnimi stiskami,« pravijo.

Duševne stiske mladih v porastu

Opažajo, da so duševne stiske, motnje in bolezni  pri mladostnikih v porastu. »Mladostniki s težavami v duševnem zdravju so še posebej ranljivi za razvoj bolezni odvisnosti, saj je lahko poseganje po vedenjih, ki vsaj začasno povzročajo občutek ugodja, poskus uravnavanja lastnega slabega počutja. Prav tako se lahko duševne stiske in motnje razvijejo kot posledica razvoja bolezni odvisnosti.«

Strokovni tim opozarja, da »prisotnost kazinoja v neposredni bližini točke, kjer se zbirajo mladostniki, predstavlja jasen okoljski dejavnik tveganja, ki povečuje verjetnost, da bodo ranljivi posamezniki zdrsnili v vedenja, ki lahko na njihovo zdravje in življenje ter življenje njihovih družin pustijo dolgoročne posledice.«

Ob tem dodajajo, da je takšna izpostavljenost primerljiva s situacijo, kot če bi bili mladostniki na vsakem koraku izpostavljeni ponudbi alkohola ali tobaka. Zato, poudarjajo, je omejevanje dostopnosti takšnih okolij podobno kot omejevanje prodaje alkohola in tobaka v bližini šol. »Pozivamo k odgovorni in premišljeni presoji ter zagotavljanju varnega okolja v mestnem središču, ki mladostnikov ne izpostavlja dodatnim tveganjem, ob upoštevanju njihove razvojne ranljivosti,« še dodajajo.

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

MOL: Soglasje smo izdali v skladu z zakonom

Na Mestno občino Ljubljana smo naslovili vprašanja glede postopkov, soglasij in njihovega pogleda na umestitev igralnega salona v samo središče mesta, kjer se vsakodnevno zadržuje veliko mladih. Zanimalo nas je, ali je bilo za odprtje potrebna posebna dovolilnica, ali so razmišljali o drugih vsebinah za ta prostor, kakšne pobude so prejeli v času, ko je lokal sameval, ter ali odprtje casinoja ustreza dolgoročni viziji razvoja mestnega jedra. Povprašali smo jih tudi, ali so že zaznali morebitne pritožbe ali pomisleke prebivalcev.

Po zakonodaji namreč koncesijsko pogodbo sklene minister za finance, še prej pa mora vlada pridobiti soglasje lokalne skupnosti. 

Pojasnili so nam, da so ravnali v skladu z zakonodajo. »V skladu z 68. členom Zakona o igrah na srečo je bila MOL s strani Ministrstva za finance večkrat zaprošena za izdajo soglasja k podelitvi koncesije. Na MOL smo izdali soglasje k podelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na lokaciji Čopova 14.«

Ob tem poudarjajo, da poslovni prostor ni v lasti občine: »Ker poslovni prostor ni v lasti MOL, v času njegove začasne neuporabe nismo vodili postopkov za izbor nove vsebine. Mestna občina Ljubljana namreč ne odloča o izboru dejavnosti v poslovnih prostorih v zasebni lasti, temveč presoja skladnost dejavnosti z veljavno zakonodajo in prostorskimi akti.«

Doslej so prejeli eno pobudo meščana. »Sicer smo prejeli eno pobudo oziroma pritožbo meščana, ki nad odprtjem igralnega salona ni navdušen. Morebitne odzive javnosti bomo še naprej spremljali in obravnavali v okviru svojih pristojnosti.«

Na občini dodajajo še, da ostajajo zavezani premišljenemu razvoju mestnega središča: »MOL tudi v prihodnje ostaja zavezana premišljenemu razvoju mestnega središča v skladu z dolgoročno vizijo Ljubljane kot varnega, odprtega in kakovostnega urbanega prostora.«

Ob tem poudarjajo tudi finančni vidik: »Del koncesijskih dajatev od iger na srečo se vrača lokalnim skupnostim v turističnih območjih ter se namensko uporablja za izboljšanje bivalnega okolja in razvoj turistične infrastrukture.«

Arhitekt Miloš Kosec. FOTO: Mavric Pivk, Delo
Arhitekt Miloš Kosec. FOTO: Mavric Pivk, Delo

»Igralnice nakazujejo, da ima mestno območje probleme«

Arhitekt, docent in raziskovalec na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani Miloš Kosec opozarja na širšo sliko razvoja mestnega središča. »Način upravljanja ali neupravljanja tudi komercialnih vsebin v mestnem središču kaže, da mesto niso samo tlakovanja in fasade, ampak predvsem dejavnosti in interakcije v javnih in zasebnih prostorih.«

Kot pravi, je razumljivo, da je v tržni ekonomiji težko urejati vse vidike uporabnikov, investitorjev in komercialne izrabe zasebnih prostorov, vendar imajo občine več možnosti za regulacijo, kot se zdi na prvi pogled. »Na problematičnih območjih lahko občine z mehkimi (dogovornimi, spodbujevalnimi) ali tudi tršimi ukrepi (prostorskimi akti) ovirajo dejavnosti, ki so za vključujoče urbano življenje problematične, in spodbuja tiste, ki jih zaradi prevlade trga ali drugih razlogov primanjkuje.«

Arhitekt Kosec je jasen, da igralništvo gotovo ni dejavnost, ki bi bila v središču mesta posebej dobrodošla.«

Po njegovem mnenju igralnice skupaj z restavracijami hitre prehrane, zastavljalnicami za odkup zlata, nekakovostnimi pekarnami in podobnimi dejavnostmi nakazujejo, »da ima mestno območje probleme«. Dodaja: »Takšne dejavnosti ne spodbujajo raznolikih urbanih načinov življenja niti ničesar mestu ne dajejo, ampak predstavljajo samo hitro ekstrakcijo dobička iz mesta.«

Spomni tudi na primer Nove Gorice, ki se je v 80. in 90. letih močno naslonila na igralništvo. »Če je bilo ekonomsko to vsaj za lastnike in zaposlene v dejavnosti (ne pa za druge meščane) smiselna odločitev, pa je bilo prostorsko, sociološko in v smislu duševnega zdravja to izjemno problematična dejavnost, od katere si Nova Gorica še vedno ni povsem opomogla.«

Kakšno središče si želi Ljubljana?

Odločitev o hazardiranju na Čopovi ulici tako po mnenju sogovornikov z urbanega in javnozdravstvenega vidika ni najbolj premišljena poteza, a lahko odpira vprašanje, kakšno mestno jedro si Ljubljana želi v prihodnje. Kot sklene Kosec: »Ljubljana, tako kot tudi vsa druga mesta pri nas, bi se morala osredotočati na razvijanje mesta kot živopisanega in vključujočega prostora predvsem za njegove prebivalce. V takem mestu se bodo dobro počutili tudi obiskovalci, ki cenijo zdravo in zadovoljno okolje – tisti, ki iščejo hitro špekulativno priložnost ali hazarderstvo, pa lahko gredo drugam.«

Več iz teme

casinoMOLLjubljanamladitvegano vedenjearhitekturaMiloš KosecUKC Ljubljana
ZADNJE NOVICE
13:38
Novice  |  Slovenija
V SREDIŠČU KRITIK

Melania Trump predsedovala Varnostnemu svetu ZN, oglasil se je tudi Franci Kek (VIDEO in FOTO)

Medtem ko ZDA napadajo Iran, prva dama Melania govori o miru.
5. 3. 2026 | 13:38
13:23
Novice  |  Slovenija
SUM KAZNIVEGA DEJANJA

Truplo psa, zdaj še goloba: kdo stoji za grozljivimi napadi na plakate Svobode

»Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine še niso znane. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,«.
5. 3. 2026 | 13:23
13:10
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

To so avtomobili, ki jih nis(m)o več želeli

Poslovil se je focus, Volvo nima več nobenega karavana, bliža se konec zadnjega enoprostorca VW.
Gašper Boncelj5. 3. 2026 | 13:10
13:06
Novice  |  Slovenija
NEPREMIŠLJENA POTEZA?

Nova nevarnost preži na mlade na Čopovi ulici! »Gre za resno tveganje,« opozarjajo strokovnjaki (FOTO)

V središču Ljubljane so odprli kazino. Psihologi opozarjajo, da je lahko za mlade tvegana že sama bližina igralnice in njena prisotnost v prostoru, kjer se vsakodnevno zbirajo.
Nina Čakarić5. 3. 2026 | 13:06
13:02
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRŠITVE

Novomeški policisti so ga ustavili, vozil otroka, ki na sedežu ni bil zavarovan

Čaka ga globa v višini 2540 evrov.
5. 3. 2026 | 13:02
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MAMA IN HČI

Zvezdanina modrost: Sprejmi, da tudi mame kdaj pa kdaj seksajo (Suzy)

Mislim celo, da je preveč lepo skrbela zate, se posvečala samo tebi, tvoji vzgoji, potrebam in si jo zdaj lastiš kot sužnjo, ki mora živeti tako, kot se zdi tebi prav.
5. 3. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOJVODINA

Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
28. 2. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAVILIŠČE

Kraj, kamor se boste vedno znova vračali

Če obstaja destinacija, ki vas zna upočasniti, povrniti ravnovesje in hkrati ponuditi dovolj razlogov, da vsak dan doživite drugače, potem je to Vrnjačka Banja.
1. 3. 2026 | 14:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAVILIŠČE

Kraj, kamor se boste vedno znova vračali

Če obstaja destinacija, ki vas zna upočasniti, povrniti ravnovesje in hkrati ponuditi dovolj razlogov, da vsak dan doživite drugače, potem je to Vrnjačka Banja.
1. 3. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
93 LET INOVACIJ

Mednarodni kmetijski sejem, ki poteka že več kot devet desetletij

Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve ter se uveljavlja kot institucija trajne vrednosti in platforma, na kateri se določajo smernice razvoja sodobnega kmetijstva.
Promo Slovenske novice1. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LUŠTICA

Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
1. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HUMA KOTOR BAY

Odpirajo se vrata za dopust v enem najlepših sredozemskih zalivov

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
28. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JAGODINA

Skriti kraj, ki ga letno obišče pol milijona ljudi

Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.﻿
1. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
NEGA KOŽE

Nov recept za lepoto po holističnem pristopu

Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
1. 3. 2026 | 20:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
KRAGUJEVAC

Edinstveno mesto na turističnem zemljevidu Balkana

Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, ki ga še niste raziskali – Kragujevac vas čaka.
1. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVI SAD

Katero mesto se imenuje srbske Atene?

Novi Sad je mesto, ki vas uči upočasniti in uživati v vsakem dihu. Umeščen med Donavo in Fruško goro je idealno zatočišče za družine in ljubitelje zgodovine, ki iščejo mir baročnih ulic in toplino vojvodinskih salašev. Leta 2026 naziv evropsko mesto športa le potrjuje njegovo predanost zdravju kot življenjskemu slogu.
1. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki