Nova nuklearka lahko popolnoma spremeni Posavje, vlada prižgala zeleno luč za JEK 2

Vlada je danes sprejela sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za umestitev nove jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2). Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je dejal, da bo treba izdelati preko 30 strokovnih podlag, te bodo pripravljene letos ali prihodnje leto, v letu 2028 pa bi lahko bil DPN tudi sprejet. Novak je na novinarski konferenci po terenski seji vlade v Brežicah spomnil, da je uradno pobudo za izdelavo DPN za Jek 2 junija lani podalo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Takoj zatem je stekla intenzivna štirimesečna javna obravnava, ki se je končala konec oktobra. Na pobudo je prispelo 50 skupin pripomb, podani so bili številne pobude in predlogi. »Na podlagi vseh ugotovitev, ki smo jih prejeli, še posebej po ponedeljkovi seji krškega občinskega sveta, je podpora projektu zagotovljena,« je zagotovil Novak.

Z vladnim sklepom o začetku priprave DPN se po ministrovih pojasnilih postopek priprave šele začenja. Dialog, ki je bil vzpostavljen doslej, bo tekel tudi v času priprav, je zagotovil. Letos in prihodnje leto bo pripravljena vsa potrebna dokumentacija, prihodnje leto pa bodo načrti tudi javno razgrnjeni in takrat bo javnost tudi več informacij s projektu. Novak računa, da bo DPN za Jek 2 mogoče sprejeti v drugi polovici leta 2028, nato pa bodo lahko za novo nuklearko stekle operativne zadeve. Premier Robert Golob je prostorsko umeščanje Jeka 2 izpostavil kot prvi korak na poti do konkretnih podatkov, potrebnih za odločanje o projektu. »Na referendumu, ki bo predvidoma konec leta 2027 ali v začetku leta 2028, bomo tako imeli na mizi vse podatke. Vedeli bomo vse o tem, kje bo blok stal, pod kakšnimi pogoji se bo gradil, kdo bo dobavitelj in tudi kakšna bo njegova končna cena,« je dejal v izjavi za medije ob obisku Nuklearne elektrarne Krško.

Regija bo v času gradnje zelo obremenjena

Tako velik projekt, kot je Jek 2, po Novakovih besedah za regijo, ki bo v času gradnje zelo obremenjena, pomeni tudi razvojno priložnost. Hkrati s pripravo DPN za projekt bo vlada pripravila tudi regionalni razvojni program. Vlada se je sicer danes seznanila tudi s poročilom o možnih oblikah financiranja projekta Jek 2 - od zasebnega kapitala do čisto državne investicije. Lastna vlaganja so tudi najbolj racionalen način financiranja. Ob večinskem financiranju s strani države bi se cene elektrike iz Jeka 2 gibala med 57 in 69 evra na megavatno uro, izhaja iz poročila. A vlada, kot je zatrdil Novak, danes ni posebej identificirala nobene možnosti, z različnimi se je zgolj seznanila.

Pomen premišljene izbire modela financiranja je izpostavil tudi Golob. »Glede na svetovne izkušnje je kar polovica končne cene elektrike iz jedrskega objekta odvisna od stroškov financiranja. Takšni projekti so kapitalsko zelo zahtevni in z dolgimi dobami vračanja, zato so shema in stroški financiranja ključni za finančno uspešnost,« je dejal. Predvidene cene, s katerimi se je danes seznanila vlada, so po njegovih besedah zelo ugodne tako za razvoj energetsko intenzivne industrije v Sloveniji kot za gospodarski razvoj celotne države. Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je medtem pojasnil, da na ministrstvu že pripravljajo koncept razvojnega zakona za Jek 2. »Ko bomo oblikovali izhodišča, bomo o tem seznanili tudi vlado, ki jih bo potrjevala,« je dejal. Dodal je, da je širok nabor ukrepov sicer že pripravljen, saj imajo na ministrstvu z razvojnimi zakoni že nekaj izkušenj. Zakon bi lahko po njegovih besedah pripravili že v drugi polovici tega leta.